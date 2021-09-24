Достижения новинки весьма впечатляют.

На фоне неумолимо приближающегося дебюта настольных процессоров Intel 12-го поколения инсайдеры продолжают потчевать широкую компьютерную общественность новыми данными, приоткрывающими завесу тайны над уровнем производительности новинок: так, энтузиаст, известный под ником HXL, сообщил о достижениях флагманского представителя семейства Alder Lake-S в одном из популярных бенчмарков.

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Источник изображения: Twitter, VideoCardz

Согласно данным инсайдера, в однопоточной дисциплине тестового пакета Cinebench версий R20 и R23 десктопный процессор Intel Core i9-12900K смог набрать около 810 и 2050 баллов соответственно, обогнав топового представителя семейства Vermeer с архитектурой Zen 3 в лице Ryzen 9 5950X на ~26 и 22 %.

Источник изображений: Twitter, HXL

Если сравнить достижения Core i9-12900K с уровнем производительности его предшественника, Intel Core i9-11900K, то превосходство новинки также впечатляет: в однопоточном подтесте Cinebench R20 новая модель обошла представителя поколения Rocket Lake-S на ~30 %, а в Cinebench R23 — на ~21 %.

К сожалению, данными о характеристиках CPU и тестовой системы инсайдер не располагал, поэтому остаётся только гадать, функционировал ли процессор на стандартных частотах, либо подвергся разгону.

Естественно, к подобного рода информации необходимо относиться с осторожностью, всецело не полагаясь на результаты единичных замеров, которые, впрочем, уже сейчас дают понять, что процессоры Intel 12-го поколения будут в состоянии не только превзойти своих текущих соперников из стана AMD в ряде задач, но и побороться за пальму первенства с предстоящими новинками «красной команды».