Новая модель предстала на фотографиях.

Не так давно «засветившаяся» в базе данных ЕЭК модель GeForce RTX 3070 производства ASUS, снабжённая системой охлаждения от неплохо зарекомендовавшей себя в данной области компании Noctua, наконец предстала на изображениях благодаря стараниям торгового представителя ASUS во Вьетнаме, разместившего изображения новинки в Facebook, информирует ресурс Wccftech.

реклама

Источник отмечает, что система охлаждения представленной на изображениях модели видеокарты GeForce RTX 3070 имеет внушительный вид и занимает целых 4 слота, а также снабжается массивным радиатором с несколькими тепловыми трубками и парой вентиляторов NF-A12x25 производства Noctua.

Как можно заметить, кожух новинки выполнен в фирменных тонах Noctua, присущих другим продуктам компании, а на одной из боковых граней можно увидеть подтверждение коллаборации ASUS и Noctua в виде соответствующей надписи.

При этом новинка получит в своё распоряжение два порта HDMI и три разъёма DisplayPort, а за обеспечение видеокарты дополнительным питанием будут отвечать два 8-контактных коннектора.

Источник изображений: Facebook, ASUS ROG Vietnam

Что касается стоимости продукта, то, согласно заявлению торгового представителя, новинка оценена в 26 млн вьетнамских донгов (около 83 000 рублей), что при нормальной ситуации на рынке графических решений показалось бы достаточно высокой ценой, однако на фоне сложившихся обстоятельств этим уже вряд ли кого-то удивишь.

анонсы и реклама -30% на Gigabyte RTX 3080 -20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -10 000р на 3060 Ti Gigabyte Gaming -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена Дешевая RTX 3060 Ti Gigabyte по цене обычной 3060 Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Ожидается, что данная модель является первым шагом в разрезе сотрудничества ASUS и Noctua, а в будущем при должном интересе со стороны покупателей плодов сотрудничества двух компаний может стать больше.