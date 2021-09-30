Не так давно «засветившаяся» в базе данных ЕЭК модель GeForce RTX 3070 производства ASUS, снабжённая системой охлаждения от неплохо зарекомендовавшей себя в данной области компании Noctua, наконец предстала на изображениях благодаря стараниям торгового представителя ASUS во Вьетнаме, разместившего изображения новинки в Facebook, информирует ресурс Wccftech.
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Источник отмечает, что система охлаждения представленной на изображениях модели видеокарты GeForce RTX 3070 имеет внушительный вид и занимает целых 4 слота, а также снабжается массивным радиатором с несколькими тепловыми трубками и парой вентиляторов NF-A12x25 производства Noctua.
Как можно заметить, кожух новинки выполнен в фирменных тонах Noctua, присущих другим продуктам компании, а на одной из боковых граней можно увидеть подтверждение коллаборации ASUS и Noctua в виде соответствующей надписи.
При этом новинка получит в своё распоряжение два порта HDMI и три разъёма DisplayPort, а за обеспечение видеокарты дополнительным питанием будут отвечать два 8-контактных коннектора.
Источник изображений: Facebook, ASUS ROG Vietnam
Что касается стоимости продукта, то, согласно заявлению торгового представителя, новинка оценена в 26 млн вьетнамских донгов (около 83 000 рублей), что при нормальной ситуации на рынке графических решений показалось бы достаточно высокой ценой, однако на фоне сложившихся обстоятельств этим уже вряд ли кого-то удивишь.
Ожидается, что данная модель является первым шагом в разрезе сотрудничества ASUS и Noctua, а в будущем при должном интересе со стороны покупателей плодов сотрудничества двух компаний может стать больше.