Intel Core i9-12900K превзошёл AMD Ryzen 9 5950X в бенчмарке Geekbench 5
Дебют настольных процессоров Intel 12-го поколения, получивших кодовое имя Alder Lake-S, близится с каждым днём, на что указывает не только увеличивающееся количество «утечек», но и появление будущих новинок в базах данных ряда популярных бенчмарков: буквально вчера в тестовом пакете Geekbench 5 «засветился» Core i7-12700, а уже сегодня, благодаря стараниям Twiiter-аккаунта BenchLeaks, стали известны результаты тестирования флагманской модели.
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Источник изображения: VideoCardz
Взглянув на имеющиеся данные, можно отметить, что настольный процессор Intel Core i9-12900K, получивший в своё распоряжение 16 ядер/24 потока и способный функционировать на базовой частоте 3,2 ГГц, в однопоточной дисциплине смог завоевать 1893 балла, а в многопоточном состязании заполучил 17299 очков, превзойдя достижения 16-ядерного 32-поточного AMD Ryzen 9 5950X в среднем на 12.0 и 3.5 % соответственно.
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Источник изображения: Geekbench
Если сравнить достижения Core i9-12900K со средними показателями его предшественника в лице Core i9-11900K, наделённого 8 ядрами/16 потоками, можно увидеть, что в однопоточном и многопоточном подтестах новинка обходит модель семейства Rocket Lake-S на 2.0 и 57.3 %.
Стоит напомнить, что, судя по ряду «утечек», десктопный процессор Core i9-12900K обзаведётся 8 производительными ядрами с поддержкой технологии гиперпоточности и максимальной частотой 5,3 ГГц, а также аналогичным количеством энергоэффективных, характеризующихся частотой 3,9 ГГц в турборежиме. Кроме того, новинке приписывается наличие 30 Мбайт L3-кэша и TDP в 125 Вт.
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