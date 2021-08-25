Intel Core i7-12700 не смог обогнать AMD Ryzen 7 5800X в тестовом пакете Geekbench 5
Неумолимо приближающийся анонс настольных процессоров Intel 12-го поколения, известных под кодовым именем Alder Lake-S, становится катализатором появления всё большего количества результатов тестирования ещё не вышедших новинок: на сей раз одна из моделей была замечена в популярном тестовом пакете Geekbench 5, о чём сообщает Twitter-аккаунт BenchLeaks.
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Источник изображения: Intel
Согласно представленным данным, десктопный процессор Intel Core i7-12700, получивший в своё распоряжение 8 ядер/16 потоков, функционирующих на базовой частоте 2,1 ГГц с повышением до 4,8 ГГц в максимальном режиме, в однопоточной дисциплине смог набрать 1595 баллов, а в многопоточном подтесте новинке покорился результат в 10170 очков.
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Источник изображения: Geekbench 5
Если сравнить достижения модели семейства Alder Lake-S со средними показателями 8-ядерного 16-поточного представителя архитектуры Zen 3 в лице AMD Ryzen 7 5800X, то отставание новинки в однопоточном состязании составляет 4.6 %, а в многопоточном — около 2.0 %.
Что касается противостояния между Core i7-12700 и его предшественником, Core i7-11700, располагающим аналогичным количеством ядер/потоков с частотной формулой 2,5/4,9 ГГц, то в однопоточном подтесте новинка уступила модели семействе Rocket Lake-S около 2.3 %, в то время как в многопотоке оказалась быстрее на 15.3 %.
Стоит отметить, что представленный в тесте образец Core i7-12700, судя по данным тестового пакета, не имеет в своём арсенале энергоэффективных ядер, полагаясь лишь на производительные, в то время как его старший «собрат», Core i7-12700K, исходя из ряда «утечек», обзаведётся 8 «большими» ядрами с поддержкой технологии гиперпоточности, а также 4 «малыми», что должно дать дополнительное преимущество в борьбе с конкурентом в лице Ryzen 7 5800X.
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