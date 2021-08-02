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Хотя до появления потребительских графических адаптеров NVIDIA серии GeForce RTX 40 с архитектурой Lovelace пройдёт ещё не один месяц, инсайдеры продолжают потчевать компьютерную общественность новыми порциями данных касательно будущих новинок: так, сегодня энтузиаст под ником Ulysses решил поделиться с сообществом занятной информацией, приоткрывающей завесу тайны над уровнем производительности грядущих продуктов «зелёной команды», пишет ресурс Wccftech.

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Источник изображения: Wccftech

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Как утверждает инсайдер, скачок в производительности между сериями GeForce RTX 40 и RTX 30 будет весьма ощутимым: последний раз такое наблюдалось в далёком 2016 году, когда на «сцену» вышли графические процессоры с архитектурой Pascal, значительно обогнав своих предшественников в лице GPU Maxwell в разрезе уровня быстродействия и энергоэффективности, а флагман линейки в лице GeForce GTX 1080 Ti до сих пор ценится рядом геймеров — с поколениями Turing и Ampere так удивить почитателей своей продукции NVIDIA уже не вышло.

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Источник изображения: Twitter, Ulysses

Таким образом, сообщение энтузиаста косвенно подтверждает ряд «утечек», сулящих более чем двукратный прирост уровня производительности для графических процессоров Lovelace по сравнению с GPU Ampere: по данным источника, новое поколение чипов сможет функционировать на тактовых частотах в 2,2-2,5 ГГц, а флагман линейки в лице GeForce RTX 4090 с 18432 ядрами CUDA «на борту», согласно расчётам специалистов ресурса, в операциях с одинарной точностью сможет более чем в два раза превзойти GeForce RTX 3090.

Впрочем, несмотря на использование 5-нм технологического процесса, GPU нового поколения будут весьма «прожорливыми», потребляя более 400 Вт в максимальном своём исполнении, по крайней мере, так гласят недавние слухи, однако ощутимый прирост производительности может исправить ситуацию, повысив показатели эффективности.

Что касается даты дебюта видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 40, то, судя по информации инсайдера и учитывая тот факт, что «зелёная команда», вероятно, намерена «выжать все соки» из поколения Ampere, представив модели серии SUPER в начале следующего года, сие событие состоится не ранее конца 2022 или даже начала 2023 года.