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Wccftech: Прирост производительности NVIDIA GeForce RTX 40 будет весьма впечатляющим

Такого прироста быстродействия не наблюдалось со времён Pascal.
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Хотя до появления потребительских графических адаптеров NVIDIA серии GeForce RTX 40 с архитектурой Lovelace пройдёт ещё не один месяц, инсайдеры продолжают потчевать компьютерную общественность новыми порциями данных касательно будущих новинок: так, сегодня энтузиаст под ником Ulysses решил поделиться с сообществом занятной информацией, приоткрывающей завесу тайны над уровнем производительности грядущих продуктов «зелёной команды», пишет ресурс Wccftech.

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Источник изображения: Wccftech

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Как утверждает инсайдер, скачок в производительности между сериями GeForce RTX 40 и RTX 30 будет весьма ощутимым: последний раз такое наблюдалось в далёком 2016 году, когда на «сцену» вышли графические процессоры с архитектурой Pascal, значительно обогнав своих предшественников в лице GPU Maxwell в разрезе уровня быстродействия и энергоэффективности, а флагман линейки в лице GeForce GTX 1080 Ti до сих пор ценится рядом геймеров — с поколениями Turing и Ampere так удивить почитателей своей продукции NVIDIA уже не вышло.

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Источник изображения: Twitter, Ulysses

Таким образом, сообщение энтузиаста косвенно подтверждает ряд «утечек», сулящих более чем двукратный прирост уровня производительности для графических процессоров Lovelace по сравнению с GPU Ampere: по данным источника, новое поколение чипов сможет функционировать на тактовых частотах в 2,2-2,5 ГГц, а флагман линейки в лице GeForce RTX 4090 с 18432 ядрами CUDA «на борту», согласно расчётам специалистов ресурса, в операциях с одинарной точностью сможет более чем в два раза превзойти GeForce RTX 3090.

Впрочем, несмотря на использование 5-нм технологического процесса, GPU нового поколения будут весьма «прожорливыми», потребляя более 400 Вт в максимальном своём исполнении, по крайней мере, так гласят недавние слухи, однако ощутимый прирост производительности может исправить ситуацию, повысив показатели эффективности.

Что касается даты дебюта видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 40, то, судя по информации инсайдера и учитывая тот факт, что «зелёная команда», вероятно, намерена «выжать все соки» из поколения Ampere, представив модели серии SUPER в начале следующего года, сие событие состоится не ранее конца 2022 или даже начала 2023 года.

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Renegade1979
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00:59
Ну вот и покупай прелесть 3060 за 60 а через 3 года это будет тыква
Уровень производительности видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 будет весьма впечатляющим — инсайдер
Evgeniy Som
00:59
А кто будет придумывать новые машины, телевизоры, кофеварки да что там те же компьютеры а именно процессоры, видеокарты? Или делать игры, снимать фильмы? Если все будут получать все что хотят то зачем...
Джефф Безос больше не самый богатый человек мира
32Влад32
00:59
Я бы оценил, если бы при такой высокой производительности карта потребляла ватт 100 -150. А повысить производительность за счет увеличения потребляемой энергии - не так уж и сложно.
Уровень производительности видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 будет весьма впечатляющим — инсайдер
Алексей Кутерев
00:58
Хешрейт зарешает в итоге.
GeForce RTX 4080 Ti может оказаться в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090 – 5-нм и 18 432 ядер CUDA
Алексей Кутерев
00:58
Чудо для майнеров?
GeForce RTX 4080 Ti может оказаться в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090 – 5-нм и 18 432 ядер CUDA
mo3ulla
00:57
вы скакнувший ракетой питальник специально не учитываете ? я напомню тдп 3090 VS 2080ti взлетел ракетой .. с 250 до 350 ... архитектурно увеличение количества ядер снизило их эффективность
NVIDIA RTX 40 может получить прирост производительности сопоставимый с переходом от Maxwell к Pascal
Алексей Кутерев
00:56
Реактор в придачу надо дарить.
NVIDIA RTX 40 может получить прирост производительности сопоставимый с переходом от Maxwell к Pascal
Алексей Кутерев
00:55
В майнинге наверное будет в 2 раза. Хуангу только того и надо.
NVIDIA RTX 40 может получить прирост производительности сопоставимый с переходом от Maxwell к Pascal
Дмитрий Внук
00:55
3070ти выдает 45 хешей. как бы за 1к$ их откупают и всё выгодно получается.
В магазинах РФ заканчиваются видеокарты NVIDIA для добычи Эфира – майнерам угрожает дефицит
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