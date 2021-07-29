NVIDIA и AMD могут обновить существующие линейки графических продуктов в начале следующего года
В то время как на появление новых поколений графических адаптеров от NVIDIA и AMD в ближайшие несколько месяцев рассчитывать не стоит, обновление существующих линеек видеокарт в мобильном сегменте может произойти сравнительно скоро, о чём сообщает инсайдер под ником Greymon55, пишет ресурс Wccftech.
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По данным энтузиаста, обновлённые модели мобильных видеокарт NVIDIA и AMD серий GeForce RTX 30 и Radeon RX 6000M появятся в начале следующего года — можно предположить, что анонс новинок может состояться в рамках международной выставки CES 2022, которая пройдёт в первой половине января 2022 года.
Источник изображения: Twitter, Greymon55
Источник предполагает, что «рефреш»-версии мобильных видеоадаптеров GeForce RTX 30 и Radeon RX 6000M смогут похвастаться некоторым приростом уровня производительности по сравнению со своими предшественницами. Кроме того, согласно ряду слухов и «утечек», NVIDIA может перейти на 6-нм узел при производстве своих будущих новинок, а также оснастить чипом GA103 свои топовые модели, в результате чего видеокарты на базе GPU GA104 окажутся на ступень ниже в разрезе производительности.
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Источник изображения: NVIDIA
Что касается обновлённых моделей Radeon RX 6000M, то вполне возможно, что AMD может ограничиться оптимизацией существующих графических адаптеров, наделив новинки более высокими частотами GPU и памяти, однако появление в мобильном сегменте топовых видеокарт, оснащённых чипом Navi 21 с пониженными частотами и низким уровнем энергопотребления, исключать также не следует, по крайней мере, так предполагает источник.
К сожалению, об обновлении десктопных моделей графических адаптеров инсайдер не обмолвился, однако, исходя из недавних слухов, дебют новых видеокарт от NVIDIA может произойти ещё раньше, а именно в третьем-четвёртом квартале текущего года.
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