Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

XFX готовит три модели Radeon RX 6600 XT серии Speedster — две из них получат целых три вентилятора

Дебют Radeon RX 6600 XT состоится 11 августа.
[ ] для раздела Блоги
2
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
Дешевая 3060 Ti MSI в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Партнёры AMD продолжают презентовать свои вариации недавно анонсированного графического адаптера Radeon RX 6600 XT, снабжая их достаточно производительными системами охлаждения: буквально несколько часов назад свою версию трёхвентиляторной RX 6600 XT явила миру ASRock, а уже сейчас специалисты ресурса VideoCardz раздобыли изображения трёх новых моделей производства XFX, две из которых также получили три вентилятора.

реклама

Топовая модель новой линейки в лице XFX Radeon RX 6600 XT Speedster MERC308 Black выполнена в чёрных тонах с серебристыми вставками и LED-подсветкой логотипа, а также снабжена массивной системой охлаждения с большим алюминиевым радиатором, дополненным медными никелированными тепловыми трубками и тремя вентиляторами. Кроме того, новинка оснащается металлической задней пластиной и двумя модулями BIOS.

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде
3060Ti MSI Gaming X за копейки в Регарде
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
3080 LHR мегадешево в Регарде
3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок
3090 дешево в XPERT.RU
-21000р на 14Tb WD
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Графический адаптер XFX Radeon RX 6600 XT Speedster QICK308 Black имеет практически аналогичный предыдущей модели дизайн, за исключением отсутствующих серебристых вставок, и схожую систему охлаждения с тремя вентиляторами, а также светодиодную подсветку логотипа и Dual BIOS.

реклама

Видеокарта XFX RX 6600 XT Speedster SWFT210 Core отличается от своих «соплеменниц» более скромной системой охлаждения с двумя вентиляторами и занимает всего два слота, а вот дизайн новинки весьма похож на внешний вид первых двух моделей. Кроме того, данный видеоадаптер лишён второго модуля BIOS.

реклама

Источник изображений: VideoCardz

Стоит напомнить, что в основу видеокарты Radeon RX 6600 XT лёг GPU Navi 23 XT, получивший в своё распоряжение 2048 потоковых процессоров. Кроме того, новинка оснащается 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 и 128-битной шиной, а также 32 Мбайт Infinity Cache. Рекомендованная стоимость продукта составляет $379.

К сожалению, XFX не поделился с общественностью подробностями касательно технических характеристик и стоимости новинок, однако официальный запуск Radeon RX 6600 XT, который состоится 11 августа, вероятно, развяжет производителю руки.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xfx radeon rx 6600 xt speedster merc308 black speedster qick308 black speedster swft210 core
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Grand Theft Auto V: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
4
Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
37
Обзор и тестирование моноблока ASUS M3200WUA
10
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 5700 ХТ
4
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
35
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti
24
Grand Theft Auto V: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
16
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
24
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 3 3300Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
18
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool Gamer Storm Castle 360EX White
20

Интересные материалы

Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
20 июля 2021 67
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
25 июля 2021 59
Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
31 июля 2021 37
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
29 июля 2021 35
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
27 июля 2021 24
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
19 июля 2021 48

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Виталик Бутерин назвал сроки перехода на Ethereum 2.0, но не готов платить проценты по депозитам
41
Видеокарты NVIDIA LHR вытесняют модели для майнеров из магазинов РФ, а цены продолжат опускаться
45
В магазинах РФ заканчиваются видеокарты NVIDIA для добычи Эфира – майнерам угрожает дефицит
84
В Steam скоро станет доступен новый Half-Life 2 от nVidia, EVGA, Orivin и Valve
10
Binance сообщает о выводе более 30 тысяч Bitcoin на $1 млрд за 15 минут
24
Подорожание Эфира увеличило доходность майнинга на видеокартах – GeForce 3060 Ti окупается за 7 мес
34
Half-Life 2: Remastered Collection замечена в базе данных SteamDB
2
Мошенники взламывают Steam аккаунты под предлогом раздачи Discord Nitro
5
Легендарный разработчик видеокарт 3dfx Interactive может вернуться спустя 20 лет
32
Palit оценила снижение производительности видеокарт после майнинга
40
Простой старт фарминга Chia Coin – подбираем оптимальную комплектацию для майнинга криптовалюты
18
Запускать Linux-программы в Windows 10 стало проще — для установки WSL нужна всего одна команда
30
Пользователям устройств на базе старых версий Android осенью закроют вход в аккаунты Google
6
Redmi Note 8 Pro и другие 20 телефонов Xiaomi завершат жизненный цикл не получив Android 12/MIUI 13
+
AMD может выпустить в розничную продажу комплект AMD 4700S
15
Прототип материнской платы на базе чипсета Intel Z690 красуется на фото
2
AMD официально дала старт появлению гибридных процессоров Ryzen 5000G в розничной продаже
48
AMD не брезгует условными обозначениями старых процессоров Intel
44
Видеокарты GeForce RTX 4090 и Radeon RX 7900 XT будут потреблять около 400-500 Вт
57
ASUS представила флагманскую материнскую плату ROG Crosshair VIII Extreme AM4
12

Популярные статьи

Как я урвал RTX 3070 Ti по рекомендованной цене и вышел в плюс после продажи RX 5700 майнеру
83
Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
37
Grand Theft Auto V: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
4
Вспоминаем, о чем были игры Tom Clancy's Ghost Recon: Advanced Warfighter 1 и 2
6
Сводное тестирование разгонного потенциала комплектов памяти ADATA XPG Spectrix D50 RGB DDR4-3600
15

Сейчас обсуждают

Альберт Хромов
17:18
Да уж, Antminer S9 нервно курит в сторонке
USB-майнер NewPac за месяц добывает более 0,0002478 биткоина и окупает электроэнергию
Сергей Андреевич
17:16
поймать и руки оторвать ...шоб не писал хню..
Grand Theft Auto V: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
Анатолий Павлюшин
17:10
Дичь какая-то
USB-майнер NewPac за месяц добывает более 0,0002478 биткоина и окупает электроэнергию
lakoros
17:05
Кто-то выкупил бренд 3дфх? зачем нвидии делать ещё одну линейку карт для геймеров?
3dfx Interactive намекает на возвращение графических ускорителей Voodoo
Жорiн з Азову
17:02
Украйиньцы - працювитая и талановитая нация
USB-майнер NewPac за месяц добывает более 0,0002478 биткоина и окупает электроэнергию
DANYNAFIG
17:01
Будут для майнигга инфа 100% :D
3dfx Interactive намекает на возвращение графических ускорителей Voodoo
Inqizitor
17:01
Давно глайд врапперы есть. Кому вуды нужны?
3dfx Interactive намекает на возвращение графических ускорителей Voodoo
europhase
16:59
Хоть бы цифры реальные рисовал...
Grand Theft Auto V: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
dimkahon
16:59
Я бы от ремейка "Infamous" не отказался бы.
Разработку ремейка Dead Space возглавляет экс-геймдиректор Assassin’s Creed Valhalla
tarick
16:57
пока страдаете вы, гавногамеры, сидя на бутылке. и, судя по тенденциям последней недели - бутылка входит всё глубже.
В магазинах РФ заканчиваются видеокарты NVIDIA для добычи Эфира – майнерам угрожает дефицит
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем