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Партнёры AMD продолжают презентовать свои вариации недавно анонсированного графического адаптера Radeon RX 6600 XT, снабжая их достаточно производительными системами охлаждения: буквально несколько часов назад свою версию трёхвентиляторной RX 6600 XT явила миру ASRock, а уже сейчас специалисты ресурса VideoCardz раздобыли изображения трёх новых моделей производства XFX, две из которых также получили три вентилятора.

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Топовая модель новой линейки в лице XFX Radeon RX 6600 XT Speedster MERC308 Black выполнена в чёрных тонах с серебристыми вставками и LED-подсветкой логотипа, а также снабжена массивной системой охлаждения с большим алюминиевым радиатором, дополненным медными никелированными тепловыми трубками и тремя вентиляторами. Кроме того, новинка оснащается металлической задней пластиной и двумя модулями BIOS.

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Графический адаптер XFX Radeon RX 6600 XT Speedster QICK308 Black имеет практически аналогичный предыдущей модели дизайн, за исключением отсутствующих серебристых вставок, и схожую систему охлаждения с тремя вентиляторами, а также светодиодную подсветку логотипа и Dual BIOS.

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Видеокарта XFX RX 6600 XT Speedster SWFT210 Core отличается от своих «соплеменниц» более скромной системой охлаждения с двумя вентиляторами и занимает всего два слота, а вот дизайн новинки весьма похож на внешний вид первых двух моделей. Кроме того, данный видеоадаптер лишён второго модуля BIOS.

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Источник изображений: VideoCardz

Стоит напомнить, что в основу видеокарты Radeon RX 6600 XT лёг GPU Navi 23 XT, получивший в своё распоряжение 2048 потоковых процессоров. Кроме того, новинка оснащается 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 и 128-битной шиной, а также 32 Мбайт Infinity Cache. Рекомендованная стоимость продукта составляет $379.

К сожалению, XFX не поделился с общественностью подробностями касательно технических характеристик и стоимости новинок, однако официальный запуск Radeon RX 6600 XT, который состоится 11 августа, вероятно, развяжет производителю руки.