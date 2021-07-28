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Несколько дней назад компания Intel в рамках своего мероприятия Intel Accelerated намекнула широкой общественности, что очередное поколение процессоров, известных под кодовым именем Alder Lake, должно предстать на суд публики уже в конце октября текущего года, а сегодня известный специалист Igor Wallossek уточнил некоторые детали касательно будущего запуска, пишет ресурс VideoCardz.

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По данным источника, Intel намерена представить настольные процессоры семейства Alder Lake-S в период с 25 октября по 19 ноября, однако запуск новых продуктов компании ограничится лишь моделями с разблокированным множителем. Кроме того, утверждается, что в это же время будут анонсированы и новые материнские платы, но только на базе топового чипсета Z690.

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Что касается анонса остальных моделей CPU 12-го поколения и материнских плат, основанных на наборах системной логики B610, B660 и H670, то, судя по информации источника, сие событие должно произойти на международной выставке CES 2022, то есть не ранее начала следующего года.

Стоит напомнить, что настольные процессоры Intel 12-го поколения будут обладать гетерогенной структурой, подразумевающей наличие производительных и энергоэффективных ядер, и выпускаться с задействованием узла Intel 7 (переименованного 10-нм Enhanced SuperFin), который, по заверениям компании, обладает повышенным на 10-15 % показателем производительность/ватт по сравнению с 10-нм узлом SuperFin, а также рядом других улучшений.

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Ожидается, что флагманом новой серии станет 16-ядерный 24-поточный Core i9-12900K, 8 производительных и 8 энергоэффективных ядер которого смогут работать на максимальных частотах 5,3 и 3,9 ГГц, на ступень ниже расположится 12-ядерный 20-поточный Core i7-12700K, характеризующийся частотой 5,0 и 3,8 ГГц в турборежиме для 8 «больших» и 4 «малых» ядер, а замыкать тройку будет 10-ядерный 16-поточный Core i5-12600K, способный функционировать на частотах 4,9 и 3,6 ГГц в максимальном режиме при активности 6 производительных и 4 энергоэффективных ядер соответственно.

Источник изображений: VideoCardz

Помимо этого, десктопным процессорам Intel Alder Lake приписывают наличие поддержки интерфейса PCIe 5.0, а также оперативной памяти DDR4 и DDR5.