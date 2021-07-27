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Intel продолжает приоткрывать завесу тайны над своими планами на ближайшие несколько лет: в рамках мероприятия Intel Accelerated компания не только представила свою новую схему именования узлов, но и продемонстрировала несколько слайдов, на которых красуются процессоры следующих поколений, информирует ресурс Wccftech.

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Прежде всего, компания поделилась внешним видом настольных процессоров 12-го поколения, известных под кодовым именем Alder Lake, которые будут производиться с задействованием узла Intel 7: представленное изображение подтверждает гибридную структуру предстоящих моделей — судя по имеющейся информации, новинки получат до 8 энергоэффективных и 8 высокопроизводительных ядер с архитектурами Gracemont и Golden Cove в максимальном своём исполнении.

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Кроме того, Intel заинтриговала почитателей своей продукцией датой возможного запуска процессоров семейства Alder Lake – похоже, сие знаменательное событие может произойти уже 27 октября в рамках следующего мероприятия компании.

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Ещё одним представителем технологического узла Intel 7 стала модель серверного CPU под кодовым именем Sapphire Rapids – на представленном слайде можно заметить, что новинка действительно включает в себя 4 вычислительных модуля.

На фоне презентации своего технологического узла Intel 4 компания продемонстрировала дизайн серверных процессоров, принадлежащих к семейству Granite Rapids, которые, как можно заметить, состоят из нескольких кристаллов, объединённых с задействованием технологий EMIB и Foveros, в том числе пары вычислительных, похоже, несущих на «борту» по 60 ядер, а также внешний вид одной из клиентских моделей Meteor Lake, имеющей в своём распоряжении три чиплета — модуль ввода-вывода, а также вычислительный кристалл и GPU.

Помимо этого, стало известно, что уровень TDP процессоров семейства Meteor Lake будет варьироваться в широких пределах (от 5 до 125 Вт), а при их производстве применят технологию пространственной компоновки Foveros.

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Источник изображений: Wccftech

Ожидается, что продукты под кодовым именем Meteor Lake дебютируют в качестве 14-го поколения процессоров Intel и придут на смену CPU Raptor Lake.