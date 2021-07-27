Intel намекнула на октябрьский запуск процессоров 12-го поколения и показала одну из моделей
Intel продолжает приоткрывать завесу тайны над своими планами на ближайшие несколько лет: в рамках мероприятия Intel Accelerated компания не только представила свою новую схему именования узлов, но и продемонстрировала несколько слайдов, на которых красуются процессоры следующих поколений, информирует ресурс Wccftech.
реклама
Прежде всего, компания поделилась внешним видом настольных процессоров 12-го поколения, известных под кодовым именем Alder Lake, которые будут производиться с задействованием узла Intel 7: представленное изображение подтверждает гибридную структуру предстоящих моделей — судя по имеющейся информации, новинки получат до 8 энергоэффективных и 8 высокопроизводительных ядер с архитектурами Gracemont и Golden Cove в максимальном своём исполнении.
Кроме того, Intel заинтриговала почитателей своей продукцией датой возможного запуска процессоров семейства Alder Lake – похоже, сие знаменательное событие может произойти уже 27 октября в рамках следующего мероприятия компании.
реклама
Ещё одним представителем технологического узла Intel 7 стала модель серверного CPU под кодовым именем Sapphire Rapids – на представленном слайде можно заметить, что новинка действительно включает в себя 4 вычислительных модуля.
На фоне презентации своего технологического узла Intel 4 компания продемонстрировала дизайн серверных процессоров, принадлежащих к семейству Granite Rapids, которые, как можно заметить, состоят из нескольких кристаллов, объединённых с задействованием технологий EMIB и Foveros, в том числе пары вычислительных, похоже, несущих на «борту» по 60 ядер, а также внешний вид одной из клиентских моделей Meteor Lake, имеющей в своём распоряжении три чиплета — модуль ввода-вывода, а также вычислительный кристалл и GPU.
Помимо этого, стало известно, что уровень TDP процессоров семейства Meteor Lake будет варьироваться в широких пределах (от 5 до 125 Вт), а при их производстве применят технологию пространственной компоновки Foveros.
реклама
Источник изображений: Wccftech
Ожидается, что продукты под кодовым именем Meteor Lake дебютируют в качестве 14-го поколения процессоров Intel и придут на смену CPU Raptor Lake.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила