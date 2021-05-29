Европейские цены GeForce RTX 3080 Ti весьма высоки и стартуют с отметки в 1841 евро
Уже через несколько дней ассортимент NVIDIA пополнится сразу двумя моделями, а именно GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti, поэтому некоторые европейские ритейлеры, предвосхищая события, уже размещают предстоящие новинки в своих прайс-листах, о чём сообщает ресурс Wccftech, опираясь на находку «сетевого детектива», известного под ником momomo_us.
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MSI GeForce RTX 3080 Ti SUPRIM X. Источник изображения: VideoCardz
Так, специалисты европейской онлайн-площадки LambdaTek разместили на своих страницах несколько кастомных моделей: наиболее дешёвыми оказались Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti EAGLE и RTX 3080 Ti EAGLE OC, оценённые в €1841, RTX 3080 Ti VISION OC обойдётся уже в €1948, за RTX 3080 Ti GAMING OC придётся отдать €2057, а стоимость самых дорогих AORUS GeForce RTX 3080 Ti MASTER и MSI GeForce RTX 3080 Ti SUPRIM X остановилась на отметке в €2164 (с учётом НДС).
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Ценники ещё одного европейского ритейлера в лице SkyTech более внушительны: за Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti GAMING OC просят €2552, стоимость RTX 3080 Ti VISION OC составляет €2641, а за AORUS GeForce RTX 3080 Ti MASTER придётся выложить €2769.
Источник изображений: Wccftech
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Впрочем, приведенные цены хоть и далеки от рекомендованной стоимости, которая, судя по имеющимся данным, составит €999-1199, несомненно, являются предварительными, поэтому в будущем могут быть скорректированы, однако на существенное их снижение на фоне майнинг-бума рассчитывать пока не приходится, поэтому можно уповать лишь на падение интереса со стороны добытчиков из-за внедрения усовершенствованных механизмов защиты при обнаружении алгоритмов, присущих майнингу.
Ожидается, что анонс GeForce RTX 3080 Ti состоится 31 мая, а в продажу первые модели поступят уже в начале июня.
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