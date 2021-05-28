Технические характеристики NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti подтверждены GPU-Z
В преддверии официального анонса долгожданного видеоадаптера NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti в сети появляется всё больше подробностей касательно уровня производительности и спецификаций предстоящей новинки: так, вслед за достижениями новой модели в бенчмарках Geekbench 5 и Ashes of the Singularity в базе данных одной из популярных утилит появилась запись, подтверждающая ряд технических характеристик видеокарты.
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Источник изображения: VideoCardz
Как сообщает ресурс VideoCardz, графический адаптер NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti прошёл валидацию в GPU-Z: согласно представленным данным, в основу новинки лёг чип, оснащённый 10240 ядрами CUDA и функционирующий на частотах 1365/1665 МГц в базовом/максимальном режимах. При этом теоретический уровень производительности новой модели в операциях с одинарной точностью составляет 34,1 TFLOPS, что всего лишь на 4.2 % меньше по сравнению с достижениями флагманской GeForce RTX 3090.
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Источник изображения: TechPowerUp
Кроме того, новинка имеет в своём распоряжении 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X с эффективной частотой 19 ГГц и шину в 384 бит, а максимальная пропускная способность памяти составляет 912 Гбайт/с.
Помимо этого, источник, опираясь на данные, полученные от энтузиастов, которые уже имеют в своём распоряжении новенькую модель, сообщает об уровне энергопотребления GeForce RTX 3080 Ti — значение TDP новинки составляет 350 Вт.
Необходимо напомнить, что официальный анонс RTX 3080 Ti ожидается 31 мая, а на прилавках магазинов новинка должна появиться 4 июня. Что касается информации о стоимости новой модели, то эти данные пока не обнародованы.
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