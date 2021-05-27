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Хотя до официального дебюта графического адаптера NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti осталось ещё несколько дней, некоторые счастливчики, в руках которых новинка оказалась чуть раньше, уже вовсю тестируют её в ряде популярных бенчмарков и игровых приложений: так, несколько часов назад в сети появилась информация о достижениях новой модели в тестовом пакете Geekbench 5, а уже сейчас, благодаря Twitter-аккаунту BenchLeaks, стал известен уровень производительности новинки в игре Ashes of the Singularity.

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Источник изображения: VideoCardz

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Как сообщает ресурс VideoCardz, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti в дуэте с процессором AMD Ryzen 9 3900X при использовании пресета Crazy в разрешениях 1080p, 1440p и 4K смогла набрать 9300, 9100 и 8700 баллов соответственно.

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К сожалению, энтузиаст, протестировавший новинку, не изучал уровень производительности других видеокарт в связке с данным процессором, поэтому сравнивать имеется возможность только с результатами других пользователей, однако подобное сравнение не является идеальным в силу недостатка информации касательно тактовых частот графического адаптера и процессора.

Как бы то ни было, взглянув на имеющиеся результаты, можно отметить, что в Ashes of the Singularity видеокарта GeForce RTX 3080 Ti выступает практически на равных со своими соперницами из стана AMD в лице Radeon RX 6900 XT и RX 6800 XT.

Источник изображений: VideoCardz, AotS

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Стоит напомнить, что, судя по имеющимся данным, новинка получит графический процессор GA102-225, наделённый 10240 CUDA-ядрами, а также 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X. Ожидается, что анонс новинки состоится 31 мая, в то время как в продаже она появится в начале июня.