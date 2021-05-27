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GeForce RTX 3080 Ti выступила на равных с флагманской RTX 3090 в тесте Geekbench 5

Новинка демонстрирует неплохие результаты.
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До дебюта долгожданного графического адаптера NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti остались считаные дни, поэтому неудивительно, что новинка уже начинает появляться в базах данных популярных бенчмарков: как сообщает ресурс VideoCardz, новая модель была замечена в известном тестовом пакете Geekbench 5.

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Источник изображения: VideoCardz

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Исходя из представленных данных, видеокарта GeForce RTX 3080 Ti получила в своё распоряжение 80 потоковых мультипроцессоров, что указывает на наличие 10240 ядер CUDA. При этом графический процессор новинки функционировал на частоте 1,67 ГГц в максимальном режиме, что несколько меньше ожидаемого значения в 1,69 ГГц. Кроме того, новая модель обзавелась 12 Гбайт видеопамяти с эффективной частотой 19 ГГц, что при 384-битной шине обеспечит пропускную способность в 912 Гбайт/с.

Что касается непосредственно самих результатов тестирования, то в дисциплине CUDA новинка могла набрать 238603 балла, оказавшись между двумя средними значениями флагмана линейки в лице GeForce RTX 3090.

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Источник изображений: Geekbench

Стоит напомнить, что анонс GeForce RTX 3080 Ti ожидается уже через несколько дней, а именно 31 мая, в то время как на полках магазинов новинка должна появиться в начале июня. При этом модель обзаведётся встроенным ограничителем хешрейта, а также поддержкой технологии Resizable BAR прямо «из коробки».

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