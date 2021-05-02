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Многочисленные новости о «начинке» космических аппаратов дают понять, что в ряде из них используется не совсем современное «железо», чего не скажешь о марсоходе Perseverance, который в настоящее время совместно с вертолётом Ingenuity, совершившим уже четвёртый свой полёт над поверхностью Марса, успешно выполняет возложенную на него миссию: как сообщает ресурс TweakTown, аппарат получил достаточно производительное решение для обработки данных.

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По информации источника, в состав Perseverance входит парочка модулей COMEX-IE38 сравнительно небольшого размера (не больше кредитной карты) производства израильской компании CompuLab, оснащённых энергоэффективными процессорами Intel Atom поколения Bay Trail и работающих на операционной системе Linux.

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Источник изображения: TweakTown, CompuLab

Марсоход оснащён двадцатью тремя камерами, и данные с каждой из них передаются в «сыром» виде по гигабитному линку Ethernet, после чего сжимаются искомыми модулями и сохраняются на твердотельный накопитель объёмом 480 Гбайт, снабжённый контроллером Phison, чтобы затем быть переданными на Землю.

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Не менее интересен тот факт, что данные модули имеются в свободной продаже и оценены в $150 каждый, что может подстегнуть ряд энтузиастов собственноручно изучить «космические» технологии.