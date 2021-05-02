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Вопреки неполадкам, возникшим ранее, вертолёт Ingenuity смог успешно завершить свой четвёртый полёт в марсианской атмосфере, сообщает ресурс CNN. Над поверхностью Марса аппарат поднялся в пятницу в 10:49 по североамериканскому восточному времени (ET) или в 12:33 по местному времени «Красной планеты» и, покорив пятиметровую высоту, отправился на юг на расстояние в 133 метра, а затем преодолел тот же отрезок в обратном направлении, достигнув максимальной скорости в 3,6 метра в секунду.

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Это достаточно впечатляющее достижение по сравнению с третьим вылетом, к тому же вертолёт в данном эксперименте продержался в атмосфере Марса более 117 секунд, что также зафиксировано учёными, наблюдающими за ним, как очередной рекорд вертолёта в разрезе времени пребывания над поверхностью Марса.

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Источник изображения: NASA/JPL-Caltech

В то же время марсоход Perseverance «документировал» практически все действия вертолёта посредством снимков и видео, к тому же первый раз со звуковым сопровождением. Кстати, во время данного полёта Ingenuity смог запечатлеть красочные виды Марса, которые, по словам представителя NASA, общественность никогда ранее не видела.

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Через некоторое время вертолёт Ingenuity переключится на новый этап исследований «Красной планеты» и как минимум месяц будет изучать новые территории, которые недоступны его постоянному спутнику, марсоходу Perseverance, что поможет учёным улучшить уже имеющиеся цифровые карты, а также более подробно изучить местность.