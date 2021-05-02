Вертолёт Ingenuity справился с трудностями и совершил четвёртый полёт над поверхностью Марса
Вопреки неполадкам, возникшим ранее, вертолёт Ingenuity смог успешно завершить свой четвёртый полёт в марсианской атмосфере, сообщает ресурс CNN. Над поверхностью Марса аппарат поднялся в пятницу в 10:49 по североамериканскому восточному времени (ET) или в 12:33 по местному времени «Красной планеты» и, покорив пятиметровую высоту, отправился на юг на расстояние в 133 метра, а затем преодолел тот же отрезок в обратном направлении, достигнув максимальной скорости в 3,6 метра в секунду.
реклама
Это достаточно впечатляющее достижение по сравнению с третьим вылетом, к тому же вертолёт в данном эксперименте продержался в атмосфере Марса более 117 секунд, что также зафиксировано учёными, наблюдающими за ним, как очередной рекорд вертолёта в разрезе времени пребывания над поверхностью Марса.
Источник изображения: NASA/JPL-Caltech
В то же время марсоход Perseverance «документировал» практически все действия вертолёта посредством снимков и видео, к тому же первый раз со звуковым сопровождением. Кстати, во время данного полёта Ingenuity смог запечатлеть красочные виды Марса, которые, по словам представителя NASA, общественность никогда ранее не видела.
реклама
Через некоторое время вертолёт Ingenuity переключится на новый этап исследований «Красной планеты» и как минимум месяц будет изучать новые территории, которые недоступны его постоянному спутнику, марсоходу Perseverance, что поможет учёным улучшить уже имеющиеся цифровые карты, а также более подробно изучить местность.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила