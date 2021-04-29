NVIDIA перезапускает свою кампанию по ограничению майнинга на видеокартах серии GeForce RTX 30
NVIDIA и не думает сдаваться под напором находчивых майнеров, сумевших воспользоваться случайной слабостью компании, когда специалисты «зелёной команды» нечаянно обнародовали версию графических драйверов, предназначенных для нужд разработчиков и не имеющих в своём коде встроенного ограничителя хешрейта: с середины мая станут доступны обновлённые версии видеоадаптеров, основанных на новых чипах с улучшенными механизмами противодействия.
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Источник изображения: NVIDIA
По информации ресурса VideoCardz, новые графические процессоры получат обозначение GA10X-XX2 и будут снабжены не только ограничителем хешрейта, но и поддержкой технологии Resizable BAR без необходимости перепрошивки.
При этом видеокарты серии Lite Hash Rate (LHR) получат те же именования, что и ранее представленные на рынке продукты, однако некоторые различия всё же будут: утверждается, что обновлённые модели обзаведутся новым идентификатором устройства PCI, в чём можно убедиться, покопавшись в коде свежей версии графического драйвера GeForce Game Ready с порядковым номером 466.27 — так, новая модификация GeForce RTX 3060, которая будут доступна с середины мая, получила идентификатор PCI 2504.
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Источник изображений: VideoCardz
Стоит напомнить, что в ассортименте NVIDIA появились также специальные устройства серии CMP HX, которые призваны удовлетворить спрос со стороны добытчиков криптовалют, поэтому обновлённые механизмы ограничения хешрейта на потребительских видеокартах в теории должны решить сразу две проблемы — хотя бы частично справиться с дефицитом видеоадаптеров, а также заставить «копателей» приобретать карты для майнинга.
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