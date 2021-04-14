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После того, как 13 апреля 2021 г. Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против голиафа в сфере поисковых интернет-услуг, компании «Яндекс», о чем поведал аудитории ресурс CNews, биржевые рынки России и США мгновенно отреагировали на сие событие: так, в тот же день ценные бумаги компании на бирже в Москве всего за час (с 17:30 до 18:30) уменьшились «в размерах» более чем на 7 % — «Яндекс» понёс убытки на более чем 106 миллиардов рублей. На бирже NASDAQ, одной из крупнейших бирж Америки, в это же время акции упали с 63,27 долларов США до 59,85, то есть более чем на 5,4 %.

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Источник изображения: CNews

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Начало данного инцидента было положено еще во второй половине 2020 г., когда антимонопольная служба предупредила «Яндекс» о том, что если компания будет продолжать придерживаться курса по стеснению в правах конкурирующих ресурсов, а также развивать алгоритм под кодовым именем «колдунщик», который, по мнению ряда компаний, отвлекает и переманивает пользователей в пользу «Яндекса», тем самым создавая нездоровую финансовую атмосферу в данной области рынка, а также препятствуя честной состязательности среди участников, ФАС придётся применить к данной компании определённые ограничения и штрафные санкции.

Для выполнения условий равноправной конкуренции для всех участников был назначен срок исправления ситуации — до 1 апреля 2021 г., однако со стороны группы «Яндекс» до сегодняшнего момента не последовало никаких выводов, а тем более шагов по налаживанию благоприятного климата в работе данной сферы.

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Как сообщает источник, на сегодняшний день ФАС подозревает «Яндекс» в злоупотреблении своим доминирующим положением и создании дискриминационных условий, что, опираясь на статью 14.31 КоАП РФ, может повлечь за собой оборотный штраф, зависящий от суммы выручки компании.