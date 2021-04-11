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Несколько дней назад Lenovo презентовала свой новейший игровой гаджет — производительный смартфон, именуемый Legion Phone Duel 2, на базе топовой SoC Snapdragon 888, получивший в своё распоряжение AMOLED-экран, характеризующийся диагональю в 6.92 дюйма и кадровой частотой 144 ГГц, а также активную систему охлаждения с двумя вентиляторами, три камеры и пару батарей с общей ёмкостью в 5500 мА·ч.

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При этом вариант с 12 Гбайт ОЗУ и хранилищем на 256 Гбайт оценили в 799 евро, модификация с 16/512 Гбайт «на борту» обойдётся европейскому покупателю в 999 евро, а за топовую версию, оснащённую 18/512 Гбайт придётся выложить 1099 евро.

Впрочем, несмотря на достаточно высокую стоимость новинки и её премиальный статус, прочность устройства, вероятно, не оправдает надежд большинства ценителей данной продукции, что элементарно доказал популярный видеоблогер Зак Нельсон, создатель YouTube-канала JerryRigEverything, который во время тестирования поломал корпус гаджета в районе центра, не используя особых усилий. При этом, несмотря на внешне неповреждённые дисплей и наружное стекло, смартфон полностью отключился.

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Источник изображения: YouTube, JerryRigEverything

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Остаётся загадкой, почему инженеры Lenovo не озаботились дополнительными мерами по приданию устройству большей прочности, тем более, что игровая направленность смартфона подразумевает его частое использование при повышенных нагрузках.

Таким образом, счастливым обладателям Legion Phone Duel 2, вероятно, придётся отказаться от ношения его в карманах, испытывающих нагрузки на изгиб, либо же задаться вопросом по «усовершенствованию» корпуса устройства своими силами.