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Поддержка первой дискретной видеокарты с архитектурой Intel Xe от ASUS заявлена только для двух плат

Список совместимых материнских плат весьма ограничен.
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В конце января Intel явила миру свой первый дискретный графический адаптер с микроархитектурой Xe-LP, выпускаемый по 10-нм техпроцессу SuperFin и предназначенный для десктопных систем. Тогда же обозначился и первый партнёр компании, который будет заниматься выпуском подобных устройств — им стал тайваньский производитель ASUS. Сегодня же в распоряжении ресурса VideoCardz оказались спецификации новой модели от производственного гиганта, найденные на официальном сайте компании.

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Судя по имеющимся данным, графический адаптер ASUS DG1 наделён 80 исполнительными блоками и 4 Гбайт видеопамяти типа LPDDR4 с эффективной частотой 4266 МГц. Для подключения устройства используется интерфейс PCIe 3.0 x4, а за вывод изображения отвечают порты HDMI, DisplayPort и DVI-D неизвестных версий.

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Источник изображений: VideoCardz, ASUS

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Ранее уже сообщалось, что новинки будут «дружить» только с определёнными моделями материнских плат, что нашло своё подтверждение и в спецификациях данной видеокарты: в списке совместимых плат значатся только две модели — ASUS Prime H410M-A/CSM и Pro B460M-C/CSM, которые относятся к продуктам корпоративного сегмента.

Впрочем, учитывая тот факт, что дискретные видеоадаптеры DG1 будут предназначены для поставок в составе готовых ПК, подобные ограничения не выглядят уж слишком удивительными. При этом характеристики новинок и ожидаемая производительность ниже уровня NVIDIA GeForce GT 1030 вряд ли заинтересуют искушённых геймеров, поэтому пристанищем новых моделей, вероятно, станут офисные системы.

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