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Как сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на интернет-портал Cubadebate, вчера вечером в восточной части острова Куба на территории провинции Ольгин в предместье города Моа было зафиксировано падение метеорита: сначала в 22:06 по местному времени (05:06 мск) в небе наблюдалось несколько красочных вспышек, после чего наблюдатели услышали взрыв.

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Источник изображения: Cubadebate, Twitter, Alex-2011

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Энрике Аранго Ариас (Enrique Arango Arias), занимающий пост начальника Национальной сейсмологической службы, сообщает, что предварительное «расследование» указывает на факт падения метеорита, так как причиной ударной волны, зарегистрированной оборудованием, явно был не наземный взрыв. Вызвало ли данное событие какие-либо разрушения и привело ли к жертвам среди местного населения, пока не сообщается.

Падение метеорита на острове Свободы — это важное событие, позволяющее учёным продолжить исследование процессов возникновения и формирования Земли, а также всей Солнечной системы, что актуально в том числе в связи с подготовкой полёта и жизни человека на Марсе в недалёком будущем.

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Так, ранее были исследованы два обломка метеорита, упавшие в Сахаре в 2011 и 2012 годах, в результате чего учёные констатировали факт их попадания на Землю с Марса, о чём свидетельствует их схожесть с образцами, полученными земными «роботами», изучающими Красную планету.

Что касается «гостя», попавшего на Землю вчера, то о его происхождении ещё только предстоит узнать.