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На фоне неумолимо приближающегося дебюта настольных процессоров Intel 11-го поколения разного рода энтузиасты и обозреватели продолжают делиться результатами тестов ещё не появившихся в официальной продаже моделей.

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Источник изображения: Intel

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На сей раз героем обзора одного из YouTube-каналов стал 8-ядерный 16-поточный Core i7-11700 с заблокированным множителем и базовой частотой 2,5 ГГц с возможностью повышения до 4,9/4,4 ГГц при активности одного/всех ядер. В дуэте с процессором работала материнская плата на базе набора системной логики B560, видеокарта GeForce RTX 3060 и пара модулей оперативной памяти DDR4-3600 (CL18) общим объёмом в 16 Гбайт, а за отвод тепла отвечала система жидкостного охлаждения.

В соперники новинке был выбран AMD Ryzen 7 5800X, наделённый аналогичным количеством ядер/потоков и функционирующий с активированной функцией PBO.

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Во встроенном бенчмарке утилиты CPU-Z новинка смогла завоевать 651,3 и 6068,4 очка в однопоточном и многопоточном состязаниях соответственно, превзойдя эталонный Core i7-10700 на 14,7 и 7,9 %, но отстав от своего оппонента на 0,9 и 4,7 %.

В однопоточной/многопоточной дисциплинах популярного тестового пакета Cinebench версий R15, R20 и R23 процессор Intel уступил модели AMD 7,0/5,5, 3,9/3,8 и 5,9/12,2 %.

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В тесте скорости кодирования видео x264 FHD Benchmark достижения Core i7-11700 и Ryzen 7 5800X были практически идентичны.

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В задачах, связанных с рендерингом посредством V-Ray, представитель семейства Rocket Lake-S оказался позади своего конкурента на 1,9 %, но превзошёл модель «красной команды» в Blender (BMW 27) на 3,1 %.

Кроме того, были показаны возможности Core i7-11700 в ряде игровых приложений: к сожалению, новинка тестировалась в гордом одиночестве, в разрезе значения средней кадровой частоты при разрешении 1080p и 2K продемонстрировав следующие показатели: в Shadow of the Tomb Raider новинка показала в среднем 91 и 68 fps, в PUBG – 195 и 105 fps, в Mafia: Definitive Edition — 105 и 71 fps, в Wolfenstein: Youngblood — 183 и 143 fps, в Borderlands 3 — 69 и 50 fps, в Cyberpunk 2077 – 75 и 61 fps, в GTA V – 183 и 169 fps, в Hitman 3 — 129 и 87 fps, а в Assassin's Creed Valhalla — 63 и 49 fps.

Уровень энергопотребления новинки под нагрузкой достиг значения в 210 Вт при максимальной температуре в 79 °C.

Источник изображений: YouTube, 二斤自制

Подводя итог, можно отметить, что в большинстве представленных бенчмарков Core i7-11700 хоть и отстаёт от своего соперника в лице Ryzen 7 5800X, однако разрыв не слишком велик, а в некоторых случаях — практически не различим. Также стоит учесть, что модель «красной команды» будет соперничать прежде всего с Core i7-11700K, в то время как CPU без индекса «K» расположится чуть ниже как в разрезе стоимости, так и уровня производительности.