Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Пока обладатели квалификационных образцов официально дебютирующих в конце текущего месяца представителей семейства Rocket Lake-S в лице Core i5-11600KF и Core i5-11400F уже вовсю тестируют новинки в популярных бенчмарках, владельцам Core i7-11700K, уже успевшим вволю наиграться тестами новой модели, приходится идти на некоторые ухищрения в целях моделирования приблизительного уровня производительности других CPU.

реклама

Источник изображения: Intel

анонсы и реклама -14000р на RTX 3060 ASUS Dual RTX 3070 <b>дешевле всего и всех</b> в Compeo.ru Топовая водянка от XPG уже в продаже RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много -14000р на RTX 3060 Gigabyte Eagle Цены на видеокарты пошли круто вниз Еще одна топ видяха с мегаскидкой RTX 3060 - цены пошли вниз <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Так, энтузиаст YouTube-канала Tobi ́s Hardware Ecke решил изучить достижения настольного процессора Core i7-11700K с двумя деактивированными ядрами, создав некую имитацию Core i5-11600K. Впрочем, разница между двумя моделями всё же есть, и заключается она, прежде всего, в разном объёме кэш-памяти третьего уровня, поэтому назвать полученный CPU точной копией 6-ядерной модели нельзя.

При этом соперником для тестируемого образца выступил его предполагаемый конкурент из стана AMD в лице Ryzen 5 5600X. Оба процессора тестировались на одинаковой частоте в 4,6 ГГц.

реклама

Тестовые системы Intel и AMD включали в себя материнские платы Z590-A PRO и MAG B550M MORTAR производства MSI, оперативную память Crucial Ballistix MAX DDR4-4000 (18-19-19-19-36) и графический адаптер NVIDIA GeForce RTX 3090 в исполнении Founders Edition.

В тестовых пакетах 3DMark Fire Strike и Time Spy исход противостояния между имитацией Core i5-11600K и Ryzen 5 5600X был неоднозначен: в первом из представленных тестов победа оказалась за моделью «красной команды» (+14,6 %), в то время как во втором уже CPU от Intel взял верх над оппонентом (+9,7 %).

реклама

В бенчмарках Cinebench версий R15 и R23 безоговорочным лидером оказался 6-ядерный представитель архитектуры Zen 3, опередив своего соперника на 10,1/12,0 и 3,0/6,0 % в однопоточной/многопоточной дисциплинах соответственно.

В «стандартном» подтесте утилиты CPU-Z процессор Ryzen 5 5600X вновь праздновал победу, оказавшись быстрее на 10,1/16,8 % при однопоточных/многопоточных нагрузках, в то время как при задействовании AVX уже модель Intel была впереди, обогнав оппонента на 18,2/23,4 %.

реклама

Что касается игровых тестов, то во всех представленных тайтлах (Horizon Zero Dawn, Shadow of the Tomb Raider, War Thunder и Watch Dogs: Legion) имитация Core i5-11600K оказалась впереди.

Источник изображений: YouTube, Tobi ́s Hardware Ecke

Естественно, в силу вышеназванных особенностей всецело полагаться на результаты данного тестирования не стоит, тем более, что уже через пару недель падёт запрет на публикацию обзоров новых моделей.