Core i7-11700K с двумя отключёнными ядрами сымитировал Core i5-11600K и сразился c Ryzen 5 5600X
Пока обладатели квалификационных образцов официально дебютирующих в конце текущего месяца представителей семейства Rocket Lake-S в лице Core i5-11600KF и Core i5-11400F уже вовсю тестируют новинки в популярных бенчмарках, владельцам Core i7-11700K, уже успевшим вволю наиграться тестами новой модели, приходится идти на некоторые ухищрения в целях моделирования приблизительного уровня производительности других CPU.
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Источник изображения: Intel
Так, энтузиаст YouTube-канала Tobi ́s Hardware Ecke решил изучить достижения настольного процессора Core i7-11700K с двумя деактивированными ядрами, создав некую имитацию Core i5-11600K. Впрочем, разница между двумя моделями всё же есть, и заключается она, прежде всего, в разном объёме кэш-памяти третьего уровня, поэтому назвать полученный CPU точной копией 6-ядерной модели нельзя.
При этом соперником для тестируемого образца выступил его предполагаемый конкурент из стана AMD в лице Ryzen 5 5600X. Оба процессора тестировались на одинаковой частоте в 4,6 ГГц.
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Тестовые системы Intel и AMD включали в себя материнские платы Z590-A PRO и MAG B550M MORTAR производства MSI, оперативную память Crucial Ballistix MAX DDR4-4000 (18-19-19-19-36) и графический адаптер NVIDIA GeForce RTX 3090 в исполнении Founders Edition.
В тестовых пакетах 3DMark Fire Strike и Time Spy исход противостояния между имитацией Core i5-11600K и Ryzen 5 5600X был неоднозначен: в первом из представленных тестов победа оказалась за моделью «красной команды» (+14,6 %), в то время как во втором уже CPU от Intel взял верх над оппонентом (+9,7 %).
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В бенчмарках Cinebench версий R15 и R23 безоговорочным лидером оказался 6-ядерный представитель архитектуры Zen 3, опередив своего соперника на 10,1/12,0 и 3,0/6,0 % в однопоточной/многопоточной дисциплинах соответственно.
В «стандартном» подтесте утилиты CPU-Z процессор Ryzen 5 5600X вновь праздновал победу, оказавшись быстрее на 10,1/16,8 % при однопоточных/многопоточных нагрузках, в то время как при задействовании AVX уже модель Intel была впереди, обогнав оппонента на 18,2/23,4 %.
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Что касается игровых тестов, то во всех представленных тайтлах (Horizon Zero Dawn, Shadow of the Tomb Raider, War Thunder и Watch Dogs: Legion) имитация Core i5-11600K оказалась впереди.
Источник изображений: YouTube, Tobi ́s Hardware Ecke
Естественно, в силу вышеназванных особенностей всецело полагаться на результаты данного тестирования не стоит, тем более, что уже через пару недель падёт запрет на публикацию обзоров новых моделей.
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