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Несмотря на то, что официальный дебют настольных процессоров Intel 11-го поколения состоится только в конце марта, инженерные и квалификационные образцы, а в некоторых случаях и финальные экземпляры уже доступны для покупки на ряде онлайн-площадок, чем и воспользовался один из энтузиастов форума Chiphell, заполучивший в своё распоряжение парочку моделей семейства Rocket Lake-S и решивший протестировать их в нескольких популярных бенчмарках.

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Как сообщает исследователь, для своих изысканий он вооружился квалификационными образцами десктопных процессоров Core i5-11600KF и Core i5-11400F, наделёнными 6 ядрами/12 потоками и функционирующими на частотах 3,9 и 2,6 ГГц в базовом режиме с повышением до 4,9/4,6 и 4,4/4,2 в максимальном при активности одного/всех ядер.

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Кроме того, в процессе тестирования использовалась материнская плата Z490 AORUS ULTRA G2 производства GIGABYTE, видеокарта GeForce RTX 3060 Ti GAMING OC PRO от того же производителя, оперативная память ZADAK SPARK DDR4-3600 (17-19-19-39) и система жидкостного охлаждения PCCooler GI-CX360 ARGB.

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Если сравнить представленные результаты со средними достижениями конкурирующей модели из стана AMD в лице 6-ядерного 12-поточного Ryzen 5 5600X, можно отметить, что в однопоточной/многопоточной дисциплинах тестового пакета Cinebench версий R15, R20 и R23 процессор Core i5-11600KF уступил своему оппоненту 4-6/9-11, 2-3/3-4 и 1-2/2-3 % соответственно, в 3DMark Time Spy и Fire Strike Extreme оказался позади на 3-5 и 5-7 %, а также проиграл в многопоточном подтесте CPU-Z около 4-5 %.

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При сопоставлении уровня производительности Core i5-11400F и Ryzen 5 5600X отставание младшей 6-ядерной 12-поточной модели выглядит ещё более ощутимым: в бенчмарках Cinebench R15, R20 и R23 новинка отстала от соперника на 14-15/16-18, 8-10/9-10 и 9-10/9-11 %, в 3DMark Time Spy и Fire Strike Extreme проиграла 9-10 % и 11-14 %, а многопоточном состязании CPU-Z уступила 7-8 %.





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Что касается противостояния в 3DMark Time Spy Extreme и однопоточной дисциплине CPU-Z, то старшая модель с разблокированным множителем в лице Core i5-11600KF смогла обогнать своего соперника в среднем на 7-9 и 2-3 %, в то время как младшая, Core i5-11400F, оказалась позади на 1-2 и 7-8 %.

Разгон Core i5-11600KF до 4,8 ГГц по всем ядрам в ряде случаев помог добиться улучшения результатов на несколько процентов в разрезе многопоточной производительности.

Показатели энергопотребления Core i5-11600KF и Core i5-11400F под нагрузкой с задействованием AVX3 оказались на уровне 205-209 и 145 Вт, а температурные составили 83-85 и 70 °C.

Источник изображений: Chiphell

Стоит отметить, что в тестах использовались квалификационные образцы, которые могут несколько отличаться от финальных экземпляров, поэтому для более точной оценки стоит дождаться падения эмбарго на публикацию обзоров.