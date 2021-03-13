AMD Radeon RX 6700 XT ощутимо обогнала свою предшественницу в бенчмарке AotS
В преддверии скорого дебюта графического адаптера AMD Radeon RX 6700 XT, призванного усилить позиции компании в среднем ценовом диапазоне, появляется всё больше данных касательно уровня производительности новинки: так, буквально вчера стало известно о достижениях новой модели в сравнении со свершениями NVIDIA GeForce RTX 3070 и RTX 3060 Ti, а также GTX 1070 Ti и Radeon RX 5700 XT, а уже сегодня известный энтузиаст TUM_APISAK опубликовал новую порцию данных, иллюстрирующих показатели новинки в бенчмарке Ashes of the Singularity.
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Источник изображения: YouTube, AMD
Согласно представленным данным, видеоадаптер AMD Radeon RX 6700 XT в дуэте с настольным процессором Ryzen 7 3700X при использовании пресетов «Crazy_1080p», «Crazy_1440p» и «Crazy_4K» смог заполучить 9300, 8800 и 7600 баллов, обогнав своего предшественника в лице Radeon RX 5700 XT, функционирующего в связке с тем же CPU, на 25.7, 33.3 и 35.7 % соответственно.
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Источник изображения: AotS
Стоит напомнить, что официально в продажу первые модели Radeon RX 6700 XT поступят уже 18 марта, а их стоимость стартует с отметки в $479.
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