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Пока компьютерная общественность с упоением обсуждает результаты тестирования не так давно анонсированной видеокарты AMD среднего ценового диапазона в лице Radeon RX 6700 XT, в распоряжении ресурса Wccftech оказалась очередная порция данных касательно достижений новинки в ряде популярных игровых приложений в сравнении с моделями прошлых поколений.

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Источник изображения: YouTube, AMD

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Несмотря на то, что главными соперницами для новой модели AMD являются видеоадаптеры из стана NVIDIA в лице GeForce RTX 3060 Ti и RTX 3070, оценить достижения видеокарты, основанной на новой архитектуре RDNA 2, в сравнении с уровнем графических адаптеров, которые базируются на GPU поколений RDNA и Pascal, также достаточно интересно.

Согласно представленным данным, преимущество новой модели над своей предшественницей весьма ощутимо: в некоторых популярных тайтлах отрыв Radeon RX 6700 XT от Radeon RX 5700 XT превышает 40 %, что, несомненно, является большим шагом вперёд.

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Что касается сравнения уровня игровой производительности новинки от AMD с достижениями представителя семейства Pascal в лице GeForce GTX 1070 Ti, то, как и ожидалось, модель «красной команды» оставляет своего оппонента далеко позади, в целом ряде игровых приложений превосходя соперника на 70-80 и более процентов.

Источник изображения: Wccftech

Стоит напомнить, что Radeon RX 6700 XT наделена графическим процессором Navi 22 с 2560 потоковыми процессорами «на борту» и частотной формулой 2321/2424/2581 МГц в базовом/игровом/максимальном режимах, а также 12 Гбайт видеопамяти GDDR6 совместно с 96 Мбайт Infinity Cache и шиной в 192 бит.

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Появление новинки на прилавках магазинов намечено на 18 марта, а её рекомендованная стоимость составит $479.