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Несколько дней назад AMD официально анонсировала очередную видеокарту серии Radeon RX 6000, на этот раз призванную занять свою нишу в среднем ценовом сегменте, а также поделилась некоторыми данными касательно уровня производительности новинки в ряде игровых приложений, а сегодня в распоряжении ресурса Wccftech оказалась новая порция данных, полученных из собственных источников и иллюстрирующих возможности новой модели против своих соперниц из стана NVIDIA.

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Источник изображения: YouTube, AMD

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Стоит напомнить, что графический адаптер Radeon RX 6700 XT основан на GPU Navi 22, имеющем в своём распоряжении 40 вычислительных блоков и аналогичное количество Ray Accelerators и способном функционировать на частотах 2321/2424/2581 МГц в базовом/игровом/максимальном режимах, и наделён 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 и 192-битной шиной.

Согласно представленным результатам тестов, в стандартных задачах в разрешении 1440p видеокарта Radeon RX 6700 XT выглядит вполне конкурентоспособной на фоне своих соперниц в лице NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti и RTX 3070, успешно обгоняя первую в подавляющем большинстве игровых приложений, а также превосходя вторую в половине из представленных тайтлов.

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А вот активация технологии трассировки лучей меняет ситуацию кардинальным образом: в большинстве игр в разрешении 1080p новинка оказывается позади не только GeForce RTX 3070, но и уступает её младшей «соплеменнице» в лице GeForce RTX 3060 Ti. Впрочем, в тайтлах, оптимизированных для архитектуры RDNA 2, модель от AMD выглядит вполне неплохо.

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Источник изображений: Wccftech

Стоит напомнить, что в продажу новинка поступит уже 18 марта, а её рекомендованная стоимость составит $479, в то время как её оппонентки в лице GeForce RTX 3070 и RTX 3060 Ti оценены производителем в $499 и $399.

При этом модель от AMD, помимо сравнительно неплохого уровня производительности в стандартных задачах, выгодно отличается от своих конкуренток более внушительным объёмом видеобуфера. Что касается любителей наслаждаться красотами трассировки лучей, то чаша весов может склониться в ту или иную сторону в зависимости от предпочитаемых тайтлов.