Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Последние несколько недель некоторые владельцы систем, оснащённых десктопными процессорами AMD Ryzen 5000 и Ryzen 3000 в содружестве с системными платами на базе чипсетов 500-й и 400-й серии, начали жаловаться на возникновение проблем с целым рядом устройств, подключённых посредством USB 2.0.

реклама

Источник изображения: AMD

анонсы и реклама -14000р на RTX 3060 ASUS Dual RTX 3060 MSI Gaming - слив за копейки RTX 3070 <b>дешевле всего и всех</b> в Compeo.ru -15000р на RTX 3060 MSI Ventus Цены на видеокарты пошли круто вниз -14000р на RTX 3060 Gigabyte Eagle Еще одна топ видяха с мегаскидкой RTX 3060 - цены пошли вниз Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам Много RTX 3090 в XPERT.RU

Специалисты «красной команды» незамедлительно принялись изучать данный вопрос, однако до недавнего времени ограничивались лишь общими рекомендациями, которые не давали стопроцентной гарантии, а сегодня на страницах ресурса Reddit поведали широкой общественности радостную весть: причины возникновения неполадок с USB были найдены, и новая версия AGESA с порядковым номером 1.2.0.2, решающая вышеупомянутые проблемы, отправится к производителям материнских плат в течение недели.

Таким образом, владельцы материнских плат, основанных на наборах системной логики 400-й и 500-й серий, могут ожидать новые бета-версии BIOS уже в начале апреля или чуть позже, в зависимости от расторопности специалистов конкретного производителя.

реклама

При этом AMD благодарит всех пользователей, делившихся с компанией отчётами и логами, которые пристально изучались инженерами «красной команды», а также надеется, что все причины возникновения неполадок с USB были найдены.