AMD нашла решение проблем с USB на системах с платами серий 400 и 500 и выпустит новую версию AGESA
Последние несколько недель некоторые владельцы систем, оснащённых десктопными процессорами AMD Ryzen 5000 и Ryzen 3000 в содружестве с системными платами на базе чипсетов 500-й и 400-й серии, начали жаловаться на возникновение проблем с целым рядом устройств, подключённых посредством USB 2.0.
реклама
Источник изображения: AMD
Специалисты «красной команды» незамедлительно принялись изучать данный вопрос, однако до недавнего времени ограничивались лишь общими рекомендациями, которые не давали стопроцентной гарантии, а сегодня на страницах ресурса Reddit поведали широкой общественности радостную весть: причины возникновения неполадок с USB были найдены, и новая версия AGESA с порядковым номером 1.2.0.2, решающая вышеупомянутые проблемы, отправится к производителям материнских плат в течение недели.
Таким образом, владельцы материнских плат, основанных на наборах системной логики 400-й и 500-й серий, могут ожидать новые бета-версии BIOS уже в начале апреля или чуть позже, в зависимости от расторопности специалистов конкретного производителя.
реклама
При этом AMD благодарит всех пользователей, делившихся с компанией отчётами и логами, которые пристально изучались инженерами «красной команды», а также надеется, что все причины возникновения неполадок с USB были найдены.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила