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AMD дала рекомендации по решению проблем с USB на системах c платами серий 400 и 500 и CPU Ryzen

Специалисты компании работают над устранением неполадок.
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Пару недель назад в сети появилось несколько материалов, сообщающих о возникновении проблем с работоспособностью устройств, подключенных к портам USB 2.0, у ряда счастливых обладателей систем, оснащённых настольными процессорами AMD серий Ryzen 5000 и 3000 в дуэте с материнскими платами на базе чипсетов 400-й и 500-й серий, в результате чего инженеры «красной команды» начали собственное «расследование», приступив к изучению данного вопроса на основании жалоб пользователей, а уже сегодня в ответ на запрос одного из владельцев платы, основанной на наборе системной логики B550, дали список советов, в теории способных решить возникшую проблему.

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Источник изображения: AMD

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Согласно рекомендациям специалистов AMD, в случае возникновения неполадок с USB-подключением необходимо убедиться, что BIOS материнской платы, Windows 10 и драйверы чипсета обновлены до последней версии и используются заводские или оптимальные настройки, а ежели после всех проделанных действий проблема сохранится, то можно воспользоваться следующими советами: установить режим PCIe из положения «Gen 4/Auto» в позицию «Gen 3» и деактивировать Global C-State в настройках BIOS.

Стоит отметить, что некоторые из этих рекомендаций уже были предложены несколькими энтузиастами, а теперь, похоже, специалисты AMD также взяли их на вооружение. Впрочем, гарантированного решения данной проблемы пока нет, однако инженеры компании работают в поте лица, чтобы устранить возникшие неполадки.

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Gunnar
20:41
Ага, и в плане электропитания не забыть запретить временное отключение USB-порта.
AMD дала рекомендации по решению проблем с USB на системах c платами серий 400 и 500 и CPU Ryzen
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