Несмотря на то, что официальный дебют настольных процессоров Intel 11-го поколения ещё не состоялся, один из представителей семейства Rocket Lake-S, а именно Core i7-11700K, уже появился в свободной продаже, что подстегнуло ряд компьютерных ресурсов и обычных энтузиастов приобрести новинку заранее и всесторонне её изучить: так, несколько дней назад специалисты сайта AnandTech провели достаточно подробный анализ возможностей нового CPU, а уже сегодня немецкий ресурс Hardwareluxx решил последовать их примеру, подвергнув новую модель ряду испытаний.

Стоит напомнить, что настольный процессор Intel Core i7-11700K производится по 14-нм нормам и располагает 8 ядрами/16 потоками с архитектурой Cypress Cove, способными функционировать на частотах 3,6/5,0 ГГц в базовом/максимальном режимах. Кроме того, CPU наделён поддержкой DDR4-3200, PCIe 4.0 и встроенной графикой Xe с 32 исполнительными блоками «на борту».

Специалисты ресурса отмечают, что тестирование носит предварительный характер, так как, несмотря на тот факт, что для материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Hero, трудящейся в дуэте с новинкой, использовалась свежая версия BIOS, к моменту дебюта десктопных процессоров Rocket Lake-S производители выпустят новую версию прошивки, предназначенную непосредственно для новых моделей.

Кроме того, тестовые системы Intel и AMD располагали графическим адаптером GeForce RTX 2080 Ti, а также четырьмя модулями памяти DDR4-3600 (18-19-19-39).

В ряде популярных тестовых пакетов Core i7-11700K продемонстрировал неоднозначные результаты, превзойдя своего конкурента из стана AMD в лице Ryzen 7 5800X в 3DMark Time Spy, однако уступив в Cinebench R20, Blender, Corona, HandBrake и 7-Zip, а также выступив наравне или превзойдя предшественника семейства Comet Lake-S, а именно Core i7-10700K.

Производительность CPU относительно Core i7-11700K

Что касается игровой производительности, то тут тоже не всё так гладко: несмотря на превосходство модели Intel над оппонентом производства AMD в Battlefield V, в остальных тайтлах (The Division 2, Metro Exodus, The Shadow of the Tomb Raider) новинка оказалась позади. Впрочем, на фоне CPU прошлого поколения представитель семейства Rocket Lake-S выглядит вполне неплохо.

Производительность CPU относительно Core i7-11700K

Энергопотребление новинки находится примерно в тех же пределах, что и предшествующей модели — около 191 Вт. При этом температура CPU под нагрузкой не поднималась выше 70-73 °C при использовании системы жидкостного охлаждения CORSAIR H150i PRO.

Источник изображений: Hardwareluxx

Таким образом, несмотря на достаточно большой скачок новой архитектуры по сравнению со старой в разрезе однопоточной производительности, представитель семейства Rocket Lake-S в лице Core i7-11700K всё же выглядит несколько блекло на фоне модели конкурирующей стороны в лице Ryzen 7 5800X, поэтому вполне вероятно, что решающим фактором станет цена.