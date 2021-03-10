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Рост однопоточной производительности не помог Core i7-11700K превзойти Ryzen 7 5800X в ряде задач

Впрочем, это лишь предварительное тестирование.
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Несмотря на то, что официальный дебют настольных процессоров Intel 11-го поколения ещё не состоялся, один из представителей семейства Rocket Lake-S, а именно Core i7-11700K, уже появился в свободной продаже, что подстегнуло ряд компьютерных ресурсов и обычных энтузиастов приобрести новинку заранее и всесторонне её изучить: так, несколько дней назад специалисты сайта AnandTech провели достаточно подробный анализ возможностей нового CPU, а уже сегодня немецкий ресурс Hardwareluxx решил последовать их примеру, подвергнув новую модель ряду испытаний.

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Стоит напомнить, что настольный процессор Intel Core i7-11700K производится по 14-нм нормам и располагает 8 ядрами/16 потоками с архитектурой Cypress Cove, способными функционировать на частотах 3,6/5,0 ГГц в базовом/максимальном режимах. Кроме того, CPU наделён поддержкой DDR4-3200, PCIe 4.0 и встроенной графикой Xe с 32 исполнительными блоками «на борту».

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Специалисты ресурса отмечают, что тестирование носит предварительный характер, так как, несмотря на тот факт, что для материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Hero, трудящейся в дуэте с новинкой, использовалась свежая версия BIOS, к моменту дебюта десктопных процессоров Rocket Lake-S производители выпустят новую версию прошивки, предназначенную непосредственно для новых моделей.

Кроме того, тестовые системы Intel и AMD располагали графическим адаптером GeForce RTX 2080 Ti, а также четырьмя модулями памяти DDR4-3600 (18-19-19-39).

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В ряде популярных тестовых пакетов Core i7-11700K продемонстрировал неоднозначные результаты, превзойдя своего конкурента из стана AMD в лице Ryzen 7 5800X в 3DMark Time Spy, однако уступив в Cinebench R20, Blender, Corona, HandBrake и 7-Zip, а также выступив наравне или превзойдя предшественника семейства Comet Lake-S, а именно Core i7-10700K.

Производительность CPU относительно Core i7-11700K

Что касается игровой производительности, то тут тоже не всё так гладко: несмотря на превосходство модели Intel над оппонентом производства AMD в Battlefield V, в остальных тайтлах (The Division 2, Metro Exodus, The Shadow of the Tomb Raider) новинка оказалась позади. Впрочем, на фоне CPU прошлого поколения представитель семейства Rocket Lake-S выглядит вполне неплохо.

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Производительность CPU относительно Core i7-11700K

Энергопотребление новинки находится примерно в тех же пределах, что и предшествующей модели — около 191 Вт. При этом температура CPU под нагрузкой не поднималась выше 70-73 °C при использовании системы жидкостного охлаждения CORSAIR H150i PRO.

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Источник изображений: Hardwareluxx

Таким образом, несмотря на достаточно большой скачок новой архитектуры по сравнению со старой в разрезе однопоточной производительности, представитель семейства Rocket Lake-S в лице Core i7-11700K всё же выглядит несколько блекло на фоне модели конкурирующей стороны в лице Ryzen 7 5800X, поэтому вполне вероятно, что решающим фактором станет цена.

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Теги

amd intel ryzen 7 5800x core i7-11700k
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Рост однопоточной производительности не помог Core i7-11700K превзойти Ryzen 7 5800X в ряде задач
SlavicUnion
16:08
Выпустили бы уже затычку какую уровня 1030 с пассивным охлаждением.
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Ну ты не в теме.Человеку разгон не нужен.Бери без К и плату не Z,память в сток и не дури голову в каждой теме,что ядра у проца лишние,что он с избытком и разгон нафиг не нужен
Порция материалов Intel со спецификациями Rocket Lake-S и игровой производительностью утекла в сеть
warmuza
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А, вот оно что, т.е. твою писанину должны читать только те, кому она априори нравится, и должны только хвалить? А кто прочитал и не понравилось - тем заткнуться, да?
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На кой в моем колхозе (областной город в центре РФ)эта Тесла без никуя?Такая же бесполезная куета.Ну можно в утиль сдать .Она и в Москве и Питере накуй не кому не вперлась без зарядок и без льгот.
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