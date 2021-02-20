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В последнее время в сети все чаще появляются жалобы обладателей платформ AMD на базе материнских плат с чипсетами 500-серии. В основном негодование пользователей связано с нарушениями в работе USB — обрывами соединения, в результате которых пропадает связь с любой периферией, подключенной через этот интерфейс. Например, около 2 недель назад ресурс PC Seekers отмечал ряд проблем пользователей.

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Чаще всего проблема возникает с гарнитурами виртуальной реальности, как с мощными устройствами, создающими серьезную нагрузку на USB. Изменение параметров питания и энергосбережения не помогают, в лучшем случае лишь снижая частоту возникновения проблем, сообщает VideoCardz.

Компания AMD обратила внимание на жалобы и на данный момент сообщила о начале сбора дополнительных сведений об аппаратном обеспечении пользователей, столкнувшихся с проблемой — сообщает представитель AMD на Reddit. Официально проблема пока не подтверждена, а всем, кто столкнулся с отключением USB, стоит направить онлайн-запрос в службу поддержки через контактную форму на официальном сайте компании, возможно, получится связаться с представителем на Reddit.