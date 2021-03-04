Core i7-11700K появился в ассортименте ещё одного магазина — новинка оказалась дороже Core i9-10900K
Ещё не успели утихнуть страсти вокруг крупного немецкого ритейлера Mindfactory, который распродаёт одну из моделей семейства Rocket Lake-S задолго до её официального дебюта, ещё один магазин Германии решил обрадовать своих потенциальных покупателей, дав им возможность приобрести новенький Core i7-11700K.
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Источник изображения: Intel
Судя по представленным данным, 8-ядерная 16-поточная модель в BOX-исполнении имеется в наличии и доступна для бронирования. Что касается стоимости новинки, то, согласно сообщению одного из пользователей форума ComputerBase, сделавшего запрос в магазин, процессор оценён в €499, что чуть выше ценника флагманской модели прошлого поколения в лице Core i9-10900K, который можно приобрести за €457.5-498.6, в зависимости от исполнения.
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Источник изображения: CSV.de
Стоит напомнить, что первые обладатели Core i7-11700K уже делятся с широкой общественностью результатами тестов CPU в популярных бенчмарках, а также современных играх. При этом официальное появление первых представителей настольных процессоров Intel 11-го поколения на полках магазинов ожидается только 30 марта.
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