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Вчера в рамках своего специального мероприятия AMD наконец-то представила на суд широкой общественности свой новый графический адаптер среднего ценового диапазона в лице Radeon RX 6700 XT, сообщила о доступности функции Smart Memory Access для настольных процессоров серии Ryzen 3000, а также рассказала о ряде технологий, применяемых в продуктах компании, однако касательно долгожданного аналога NVIDIA DLSS, именуемого FidelityFX Super Resolution, сохранила загадочное молчание.

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Впрочем, некоторая информация о новой технологии всё же просочилась, хоть и по неофициальным каналам: как сообщает ресурс VideoCardz со ссылкой на известного энтузиаста Linus Sebastian (Linus Tech Tips), специалисты AMD в поте лица работают над внедрением технологии FidelityFX Super Resolution для всего спектра продуктов, в основе которых лежит архитектура RDNA 2 – ожидается, что новая функция станет доступна как для графических адаптеров «красной команды», так и для консолей нового поколения.

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Источник изображения: YouTube, AMD

Судя по имеющимся данным, технология AMD FidelityFX Super Resolution будет использовать усовершенствованные алгоритмы машинного обучения и, вероятно, основываться на API Direct ML, поэтому с внедрением новой функции для консолей Xbox серий X/S проблем возникнуть не должно, в то время как реализация технологии для PlayStation 5 вызывает некоторые вопросы.

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Помня о тернистом пути NVIDIA по внедрению своей технологии сглаживания Deep Learning Super Sampling (DLSS), полагающейся на возможности глубокого машинного обучения и пережившей две итерации, последняя из которых (версии 2.0) способна предложить достаточно неплохое качество изображения совместно с ощутимым приростом fps, стоит отметить, что AMD не следует спешить в данном направлении, чтобы не повторить ошибок конкурирующей стороны.