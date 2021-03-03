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В рамках своего мероприятия, посвящённого расширению семейства графических адаптеров с архитектурой RDNA 2, компания AMD наконец-то явила миру новую модель среднего ценового диапазона в лице Radeon RX 6700 XT.

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В основу новинки лёг графический адаптер, оснащённый 40 вычислительными блоками и способный функционировать на игровой частоте в 2424 МГц. Кроме того, новая модель располагает 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 и 96 Мбайт специального кэша Infinity Cache, а уровень TBP видеоадаптера остановился на отметке в 230 Вт.

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Графический адаптер Radeon RX 6700 XT в референсном исполнении отличается хорошо знакомым дизайном в серебристо-чёрной цветовой гамме с логотипами «Radeon» и «R» на кожухе модели, а система охлаждения новинки наделена двумя вентиляторами. Кроме того, новинка может похвастаться 10-слойным PCB, 11-фазным VRM и наличием двух коннекторов (6- и 8-контактных) для организации дополнительного питания. Для вывода изображения предусмотрено три разъёма DisplayPort 1.4 и один порт HDMI версии 2.1.

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Что касается уровня производительности Radeon RX 6700 XT, то, согласно тестам специалистов AMD, в ряде игровых приложений новинка успешно противостоит своей прямой сопернице из стана NVIDIA в лице GeForce RTX 3070, а также берёт верх над её младшей «соплеменницей», RTX 3060 Ti, не говоря уже о представительницах прошлых поколений — RTX 2080 SUPER и GTX 1070 Ti.

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Источник изображений: YouTube, AMD

В продажу новинки поступят уже через пару недель, а именно 18 марта, причём будут доступны как референсные видеокарты, так и модели от ряда партнёров AMD. При этом рекомендованная стоимость новинки составит $479.