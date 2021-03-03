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AMD официально представила Radeon RX 6700 XT — новинка успешно противостоит GeForce RTX 3070

Новая модель появится в продаже уже через пару недель.
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В рамках своего мероприятия, посвящённого расширению семейства графических адаптеров с архитектурой RDNA 2, компания AMD наконец-то явила миру новую модель среднего ценового диапазона в лице Radeon RX 6700 XT.

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В основу новинки лёг графический адаптер, оснащённый 40 вычислительными блоками и способный функционировать на игровой частоте в 2424 МГц. Кроме того, новая модель располагает 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 и 96 Мбайт специального кэша Infinity Cache, а уровень TBP видеоадаптера остановился на отметке в 230 Вт.

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Графический адаптер Radeon RX 6700 XT в референсном исполнении отличается хорошо знакомым дизайном в серебристо-чёрной цветовой гамме с логотипами «Radeon» и «R» на кожухе модели, а система охлаждения новинки наделена двумя вентиляторами. Кроме того, новинка может похвастаться 10-слойным PCB, 11-фазным VRM и наличием двух коннекторов (6- и 8-контактных) для организации дополнительного питания. Для вывода изображения предусмотрено три разъёма DisplayPort 1.4 и один порт HDMI версии 2.1.

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Что касается уровня производительности Radeon RX 6700 XT, то, согласно тестам специалистов AMD, в ряде игровых приложений новинка успешно противостоит своей прямой сопернице из стана NVIDIA в лице GeForce RTX 3070, а также берёт верх над её младшей «соплеменницей», RTX 3060 Ti, не говоря уже о представительницах прошлых поколений — RTX 2080 SUPER и GTX 1070 Ti.

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Источник изображений: YouTube, AMD

В продажу новинки поступят уже через пару недель, а именно 18 марта, причём будут доступны как референсные видеокарты, так и модели от ряда партнёров AMD. При этом рекомендованная стоимость новинки составит $479.

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dyam
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эм... за 150к можно купить 6900хт... причем в исполнении от сапфир...
Radeon RX 6700 XT будет мощнее RTX 3070 в играх и ощутимо слабее в майнинге Ethereum при цене в 479$
Gringo
20:45
Раньше цена видеокарты зависела от скорости в играх, теперь от скорости в майнинге.))) Дожили, мля. Желаю фермерам сгореть в аду. И как можно скорее.)))
Radeon RX 6700 XT будет мощнее RTX 3070 в играх и ощутимо слабее в майнинге Ethereum при цене в 479$
R53600
20:39
А чипсет всё равно 500-й нужен будет?
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Renegade1979
20:38
Не кто, а что... цена на нефть виновата
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Renegade1979
20:36
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Kaseporka
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Zak Preston
20:36
я ориентировался на MSRP 5700ХТ, наследницей которой и является 6700ХТ
Стал известен хешрейт Radeon RX 6700 XT в майнинге эфира
Ry Zen
20:35
Идиотизм... Тому, кто может потратить на карту 149000, 6700 и даром не нужна. А тот, кому она нужна, не будет тратить на неё столько, ибо весь его комп стоит дешевле.
Radeon RX 6700 XT будет мощнее RTX 3070 в играх и ощутимо слабее в майнинге Ethereum при цене в 479$
Денис Жигулин
20:34
байки из старого склепа от тех кто не имел опыта работы с ЖМ. На деле все довольно терпимо. прикипание имеет место быть после 2-3 лет. Но без особых усилий радиатор отрывается от проца. и крышка проца...
Жидкий металл в качестве термоинтерфейса, все за и против
Денис Жигулин
20:31
ничего страшного не будет. много лет уже использовал жм при разгоне и5-4690к до 4.8. просто аккуратно снимаете радиатор кулера. без фанатизма. ибо он прикипит. потом если скальпировали. аккуратно сним...
Жидкий металл в качестве термоинтерфейса, все за и против
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