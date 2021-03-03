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Несколько месяцев назад AMD представила новую технологию, получившую название Smart Access Memory, благодаря которой процессор получает возможность обращаться ко всему объёму видеобуфера графического адаптера, в результате чего уровень производительности в ряде игровых приложений, судя по данным компании, может повыситься вплоть до 16 %.

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Как оказалось, данная функция основана на возможностях стандарта PCIe, поэтому уже через некоторое время целый ряд производителей материнских плат заявил о готовности внедрить новую технологию для своих материнских плат, в том числе основанных на наборах системной логики Intel, а чуть позже к ним присоединилась и NVIDIA, сообщив о скором добавлении поддержки новой функции для видеокарт с архитектурой Ampere.

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Что касается AMD, то до недавнего времени для активации функции Smart Access Memory требовалась материнская плата на базе чипсета 500-й серии, видеокарта Radeon RX 6000 и процессор Ryzen 5000, однако сегодня в рамках своего официального мероприятия, посвящённого прежде всего анонсу графического адаптера Radeon RX 6700 XT, представитель «красной команды» сообщил радостную новость — компания решила расширить список совместимого оборудования, добавив в него модели серии Ryzen 3000.

Несомненно, на фоне непрекращающейся борьбы на процессорном рынке данный шаг AMD кажется вполне разумным, тем более, что конкуренты тоже не собираются отставать.