AMD сообщила о добавлении поддержки Smart Access Memory для процессоров Ryzen 3000
Несколько месяцев назад AMD представила новую технологию, получившую название Smart Access Memory, благодаря которой процессор получает возможность обращаться ко всему объёму видеобуфера графического адаптера, в результате чего уровень производительности в ряде игровых приложений, судя по данным компании, может повыситься вплоть до 16 %.
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Как оказалось, данная функция основана на возможностях стандарта PCIe, поэтому уже через некоторое время целый ряд производителей материнских плат заявил о готовности внедрить новую технологию для своих материнских плат, в том числе основанных на наборах системной логики Intel, а чуть позже к ним присоединилась и NVIDIA, сообщив о скором добавлении поддержки новой функции для видеокарт с архитектурой Ampere.
Что касается AMD, то до недавнего времени для активации функции Smart Access Memory требовалась материнская плата на базе чипсета 500-й серии, видеокарта Radeon RX 6000 и процессор Ryzen 5000, однако сегодня в рамках своего официального мероприятия, посвящённого прежде всего анонсу графического адаптера Radeon RX 6700 XT, представитель «красной команды» сообщил радостную новость — компания решила расширить список совместимого оборудования, добавив в него модели серии Ryzen 3000.
Несомненно, на фоне непрекращающейся борьбы на процессорном рынке данный шаг AMD кажется вполне разумным, тем более, что конкуренты тоже не собираются отставать.
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