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Стоимость RX 6700 XT будет сравнима с RTX 3070 при меньшей производительности — данные инсайдера

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Уже через пару дней AMD намерена провести очередное мероприятие, на котором явит миру новую представительницу серии Radeon RX 6000 с архитектурой RDNA 2, однако, как утверждает инсайдер YouTube-канала Moore's Law Is Dead, её рекомендованная стоимость вряд ли обрадует широкую компьютерную общественность.

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Источник изображения: AMD

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Стоит напомнить, что согласно имеющимся данным, видеокарта AMD Radeon RX 6700 XT будет основана на графическом процессоре Navi 22, оснащённом 2560 потоковыми процессорами. Кроме того, видеоадаптер получит 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 и 192-битную шину.

По данным источника, новинка будет производиться в двух вариациях: производительные модели от AIB-партнёров AMD получат специально отобранные чипы и будут выделяться повышенными частотами и уровнем TGP, в то время как «стандартные» видеокарты будут наделены GPU с меньшим частотным потенциалом, а также отличаться более скромным энергопотреблением.

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При этом рекомендованная стоимость Radeon RX 6700 XT, как утверждает инсайдер, составит около $480-500 за модель в референсном исполнении — примерно во столько же был оценён графический адаптер конкурирующей стороны в лице NVIDIA GeForce RTX 3070 ($499). При этом за ряд моделей от партнёров компании, несомненно, придётся заплатить ещё больше.

Что касается уровня производительности, то, согласно информации источника, «стандартная» Radeon RX 6700 XT будет активно бороться с GeForce RTX 3060 Ti, превосходя её в некоторых дисциплинах, в то время как разогнанные модели от AIB-партнёров смогут даже посоперничать с RTX 3070 в ряде задач, по уровню производительности находясь где-то между двумя упоминаемыми моделями NVIDIA.

Согласно имеющимся данным, анонс Radeon RX 6700 XT состоится 3 марта, в то время как появления новинки на полках магазинов следует ожидать спустя пару недель.

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