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В то время как топовые и предтоповые графические адаптеры AMD серий Radeon RX 6800 и RX 6900 уже давно предстали пред взором широкой компьютерной общественности, их младшие «соплеменники», призванные навязать борьбу NVIDIA в среднем ценовом сегменте, только готовятся выйти «на сцену»: сегодня «красная команда» решила развеять слухи касательно возможной даты дебюта новых видеоадаптеров компании, сообщив о дате проведения специального мероприятия, посвящённого новым продуктам, а также продемонстрировала одну из моделей.

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Как сообщает ресурс VideoCardz, графический чип Navi 22 станет основой сразу для двух моделей — Radeon RX 6700 XT обзаведётся полноценным чипом с 2560 потоковыми процессорами «на борту», в то время как RX 6700 будет довольствоваться урезанным вариантом GPU. Ожидается, что старшая модель будет оснащена 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6, а младшая получит всего лишь 6 Гбайт.

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Источник изображения: VideoCardz, Twitter, Radeon RX

По мнению специалистов ресурса, в коротком видеоролике, которым AMD поделилась с компьютерным сообществом, красуется именно Radeon RX 6700 XT в референсном исполнении — новинка будет располагать тремя разъёмами DisplayPort и одним выходом HDMI, в то время как USB Type-C новая модель будет лишена.

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Что касается даты анонса новых графических продуктов, то AMD сообщила, что мероприятие, на котором компания анонсирует новые модели с архитектурой RDNA 2, состоится уже 3 марта — именно на нём «красная команда» может представить не только видеоадаптер среднего ценового сегмента в лице Radeon RX 6700 XT, призванный конкурировать с NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, но и более доступную видеокарту Radeon RX 6700.