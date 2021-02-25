Intel Core i9-11900K оказался быстрее AMD Ryzen 7 5800X в тестовом пакете Geekbench 5
Несмотря на то, что официальный дебют настольных процессоров Intel 11-го поколения состоится лишь в следующем месяце, сформировать некоторое представление об уровне производительности и технических характеристиках новинок можно уже сейчас, ведь новые модели то и дело появляются в базах данных популярных бенчмарков: на сей раз, благодаря специальному боту BenchLeaks, стало известно об очередных достижениях флагманской модели в тестовом пакете Geekbench 5.
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Источник изображения: Intel
Исходя из представленных данных, топовый процессор Intel в лице Core i9-11900K, наделённый 8 ядрами/16 потоками, работал на базовой частоте в 3,5 ГГц с увеличением до 5,2 ГГц в турборежиме. Кроме того, в состав тестовой системы входила материнская плата ROG MAXIMUS XII EXTREME производства ASUS и оперативная память DDR4-3200 общим объёмом в 32 Гбайт.
В однопоточном/многопоточном состязании результат флагманской модели составил 1889/11764 балла соответственно, что помогло новинке обогнать своего конкурента из стана AMD в лице 8-ядерного 16-поточного Ryzen 7 5800X, характеризующегося частотной формулой 3,8/4,7 ГГц, в среднем на 11-13 и 5-12 %.
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Что касается противостояния между Core i9-11900K и его предшественником, 10-ядерным 20-поточным Core i9-10900K (3,7/5,3 ГГц), то флагман новой линейки ощутимо превосходит модель семейства Comet Lake-S, оказываясь впереди в среднем на 30-35 и 3-8 % в однопоточном и многопоточном тестах соответственно.
Источник изображений: Geekbench 5
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Стоит отметить, что флагманский представитель поколения Rocket Lake-S демонстрирует неплохой уровень производительности по сравнению со своими предшественником и конкурентом, однако предварительная стоимость в €553-584 может нивелировать заслуги новой модели.
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