GeForce RTX 3060 уже появилась на вторичном рынке по цене около 80000 рублей
Пока рядовые покупатели только ожидают скорого дебюта графического адаптера NVIDIA GeForce RTX 3060, в теории призванного занять свою нишу в среднем ценовом сегменте, ещё не вышедшая новинка уже появилась в продаже на вторичном рынке, где и была замечена «зорким глазом» специалистов VideoCardz.
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Как можно убедиться, некий Артём из Витебска решил продать три видеоадаптера GeForce RTX 3060 Eagle OC производства Gigabyte, разместив объявление в каталоге Onliner. Продавец сообщает, что целостность упаковки двух видеокарт не была нарушена, в то время как одна была распакована, вероятно, в целях проверки уровня производительности.
Не исключено, что на фоне недавних новостей об ограничении скорости хешрейта GeForce RTX 3060 при добыче Ethereum незадачливый майнер просто решил избавиться от проблемных видеокарт. Впрочем, судя по исследованию одного из специалистов майнинга, новинка может принести практически аналогичную прибыль при использовании других алгоритмов, а при учёте того факта, что продавец выставил ценник в 2800 белорусских рублей (около 80000 российских рублей), данная сделка может исходить от простого перекупщика.
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Источник изображений: каталог Onliner
Появление GeForce RTX 3060 в продаже задолго до её официального дебюта носит массовый характер: в сети имеется достаточно сообщений о фактах продажи новых моделей в ряде стран, а также покупки ощутимого количества видеоадаптеров майнерами, которые готовы выложить за новинки от 800 до 1000 долларов.
Остаётся надеяться, что некоторое количество GeForce RTX 3060 всё же дойдёт до рядовых покупателей, однако неблагоприятная ситуация, сложившаяся на рынке графических адаптеров, вселяет некоторые опасения.
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