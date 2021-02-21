AMD Ryzen 7 5800 в составе игрового ПК Alienware Aurora оказался на $120 дешевле Ryzen 7 5800X
В первой половине прошлого месяца AMD явила миру настольные процессоры серии Ryzen 5000, лишённые суффикса «X», а именно Ryzen 7 5800 и Ryzen 9 5900 — обе модели получили несколько сниженные тактовые частоты при значении TDP в 65 Вт и официально распространяются только в OEM-исполнении. Некоторое время новинки оставались в тени, однако благодаря «зоркому глазу» пользователя Reddit под ником jondread одна из новых моделей предстала пред взором широкой общественности в составе готового ПК Alienware Aurora от Dell.
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Как можно лицезреть на официальном сайте компании, настольный процессор AMD Ryzen 7 5800 имеет в своём распоряжении 8 ядер/16 потоков, способных функционировать на частоте 4,6 ГГц в максимальном режиме, что всего на 100 МГц меньше по сравнению с «соплеменником», снабжённым суффиксом «X», а также 36 Мбайт кэш-памяти.
Не менее интересна и разница в цене между двумя моделями: согласно данным, представленным на сайте Dell, процессор Ryzen 7 5800 дешевле своего «собрата» в лице Ryzen 7 5800X на 150 канадских долларов или ~120 долларов США.
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Источник изображений: Dell
Стоит напомнить, что при задействовании технологии Precision Boost Overdrive частотные характеристики Ryzen 7 5800 можно без проблем повысить до уровня Ryzen 7 5800X, по крайней мере, об этом свидетельствуют результаты тестов от специалистов Lenovo.
Необходимо учесть, что в теории данная модель продаётся лишь в составе готовых систем, однако на практике появление новинки на прилавках магазинов — лишь дело времени.
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