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AMD Ryzen 7 5800 можно легко разблокировать до 5800X

В сети появились результаты тестирования процессора AMD Ryzen 7 5800, который можно легко разблокировать до скоростей Ryzen 7 5800X
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 Вчера компания AMD представила серию мобильных процессоров Ryzen 5000 на базе архитектуры Zen3. Кроме того, в пресс-релизе не были показаны публично во время трансляции два настольных процессора AMD без суффикса X.

 AMD Ryzen 9 5900 и Ryzen 7 5800 представляют собой варианты процессоров серии X с ограниченным энергопотреблением. Ryzen 9 5900 - это 12-ядерный и 24 поточный процессор с базовой тактовой частотой 3,0 ГГц и ускорением до 4,7 ГГц. Этот процессор имеет 70 МБ кэш-памяти и имеет мощность 65 Вт.

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 Ryzen 7 5800 - это 8-ядерный процессор с 16 потоками. Базовая частота процессора ниже на 400 МГц, а частота в разгоне на 100 МГц ниже по сравнению с X-вариантом. TDP процессора составляет 65 Вт, что на 40 Вт ниже, чем у Ryzen 7 5800X варианта.

 По словам WolStame, менеджера по планированию продуктов Lenovo China Gaming Desktop, Ryzen 7 5800 может быть самым интересным процессором, выпущенным на данный момент в 2021 году. Этот процессор, по сути, представляет собой версию Ryzen 7 5800X со сниженным энергопотреблением, которое можно легко разблокировать с помощью некоторых оптимизаций PBO (Precision Boost Overdrive).

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 Частота работы процессора в одноядерном режиме по умолчанию составляет 4,55 ГГц, что на 100 МГц ниже, чем у 5800X. Интересно, что частота в многоядерном режиме одинакова на обоих процессорах. Частота в одноядерном режиме, оптимизированная с помощью PBO, практически такая же, как у 5800X и может достигать 4,79 ГГц.

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 К сожалению, процессор доступен только OEM-производителям, таким как Lenovo. Эти процессоры будут продаваться исключительно в виде готовых систем, однако есть большая вероятность, что спустя какое-то время некоторые из этих процессоров появятся в продаже, например на eBay. В таком случае можно будет легко разогнать процессор с помощью собственного программного обеспечения AMD Ryzen Master.

 Ниже показаны результаты тестирования процессора Ryzen 7 5800 на настольном компьютере Lenovo 7000P с материнской платой B550.

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