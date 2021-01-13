AMD на этой неделе представила новые настольные процессоры
В тени трансляции с открытия CES 2021 остались некоторые не менее важные для потребителей продукции AMD события, о которых нам сообщил официальный пресс-релиз, полученный по электронной почте. Компания выводит на рынок модели Ryzen 5000 с уровнем TDP не более 65 Вт, способные предложить до 12 вычислительных ядер.
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Ryzen 9 5900 (3.0/4.7 ГГц) и Ryzen 7 5800 (3.4/4.6 ГГц) будут предлагаться в составе готовых компьютеров, где сниженное значение TDP по достоинству оценят не только производители, но и конечные покупатели.
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Одновременно из тени OEM-сегмента выйдут в розницу процессоры Ryzen Threadripper PRO, которые до сих пор предлагались только в составе готовых рабочих станций. С марта этого года их можно будет купить отдельно в обычных розничных магазинах.
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