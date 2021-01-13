В тени трансляции с открытия CES 2021 остались некоторые не менее важные для потребителей продукции AMD события, о которых нам сообщил официальный пресс-релиз, полученный по электронной почте. Компания выводит на рынок модели Ryzen 5000 с уровнем TDP не более 65 Вт, способные предложить до 12 вычислительных ядер.

реклама

анонсы и реклама -40% на HDD Fujitsu в Регарде 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Ryzen 5800X за копейки в Регарде Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта

Источник изображения: AMD

реклама

Ryzen 9 5900 (3.0/4.7 ГГц) и Ryzen 7 5800 (3.4/4.6 ГГц) будут предлагаться в составе готовых компьютеров, где сниженное значение TDP по достоинству оценят не только производители, но и конечные покупатели.

реклама

Источник изображения: AMD

реклама

Одновременно из тени OEM-сегмента выйдут в розницу процессоры Ryzen Threadripper PRO, которые до сих пор предлагались только в составе готовых рабочих станций. С марта этого года их можно будет купить отдельно в обычных розничных магазинах.