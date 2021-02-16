В рейтрейсинге RTX 3000 и RX 6000 находятся в разных лигах — главное из интервью разработчика Metro
Несколько часов назад игровое сообщество было несказанно обрадовано анонсом расширенного издания популярной игры Metro Exodus, которое принесёт целый ряд улучшений в графической составляющей, в том числе сможет похвастаться наличием технологии NVIDIA DLSS версии 2.0 и улучшенной поддержкой трассировки лучей.
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Источник изображения: Steam, Metro Exodus
Журналисты ресурса Wccftech взяли интервью у Александра Шишковца, который является главным техническим директором студии 4A Games, ответственной за разработку серии игр Metro, и он поведал им некоторые нюансы касательно применения новых технологий в Metro Exodus, а также поделился информацией и своим видением относительно возможностей современных консолей и графических адаптеров.
По словам разработчика, видеокарты NVIDIA серии GeForce RTX 3000 и AMD поколения Radeon RX 6000 находятся в разных лигах в разрезе уровня производительности в задачах, связанных с применением технологии трассировки лучей. При этом представитель 4A Games отметил, что ввиду отличий в подходе к реализации рейтрейсинга продукты «красной команды» несколько отличаются в возможностях, однако предоставляют разработчикам более гибкие средства для реализации того или иного решения, что является преимуществом в том числе для консолей.
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Что касается сравнения возможностей PlayStation 5 и Xbox Series X, то разработчик сообщает, что производительность обеих консолей находится на примерно одинаковом уровне. При этом проблем с переменной частотой CPU и GPU, характерной для PS5, пока не возникало.
Компания намерена выпустить ПК-версию Metro Exodus Enhanced Edition уже весной, однако насладиться красотами обновлённой игры смогут далеко не все — для её работы понадобится графический адаптер с поддержкой технологии трассировки лучей.
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