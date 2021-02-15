4A Games представила Metro Exodus Enhanced Edition с мощно улучшенной графикой
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Студия 4A Games решила устроить приятный сюрприз фанатам серии Metro и представила улучшенное издание вышедшей в 2019 году Metro Exodus. Как пишут разработчики, когда Metro Exodus поступила в продажу, она стала одной из первых игр с трассировкой лучей и со свойственной серии в целом высококлассной графикой. Авторы решили, что останавливаться на этом не следует, и версия Enhanced Edition станет закономерным развитием заложенных движок Metro Exodus возможностей.
Разработчики сразу предупреждают: объём графических изменений в Metro Exodus Enhanced Edition столь обширен, что игрокам в обязательном порядке потребуется поддерживающая трассировку лучей видеокарта. В целом графические изменения одинаковые и для PC-версии, и для PlayStation 5 с Xbox Series, разве что на консолях не будет отражений с трассировкой лучей и технологии DLSS 2.0.
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Помимо расширенной поддержки трассировки лучей, с помощью которой будет просчитываться освещение, тени и отражения, Metro Exodus Enhanced Edition порадует 4K-текстурами, поддержкой DirectX 12 Ultimate и многими другими графическими технологиями.
Metro Exodus Enhanced Edition будет поставляться отдельно от оригинальной Metro Exodus, однако все владельцы оригинала получат эту «обновку» бесплатно. Касательно PC-версии предложение распространяется на все цифровые магазины: Steam, Epic Games Store и GOG.
Релиз должен состояться уже весной.
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