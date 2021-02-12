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Горячо ожидаемая целым рядом энтузиастов, не успевших вовремя обзавестись новенькими видеокартами последних поколений и испытывающих игровой «голод» на фоне дефицита графических адаптеров, модель среднего ценового сегмента в лице NVIDIA GeForce RTX 3060 наконец-то получила дату официального дебюта, сообщает ресурс AnandTech.

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Источник изображения: NVIDIA

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В своей рассылке ряду компьютерных изданий NVIDIA рассекретила дату появления первых представительниц GeForce RTX 3060 — сие знаменательное событие произойдёт уже через пару недель, а именно 25 февраля, что примерно соответствует существовавшим в сети слухам, утверждавшим, что дебют новинки состоится в конце текущего месяца.

Как было известно ранее, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 получит графический чип GA106-300, наделённый 3584 CUDA-ядрами и функционирующий на базовой частоте 1320 МГц с повышением до 1777 МГц в Boost-режиме, а также 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 15 ГГц и шину в 192 бит.

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Ожидается, что при рекомендованной стоимости, стартующей с отметки в $329, видеоадаптер станет чрезвычайно популярным среди компьютерного сообщества. Впрочем, учитывая ощутимый рост цен на другие видеокарты поколения Ampere и тот факт, что моделей RTX 3060 в исполнении Founders Edition не предусмотрено, в результате чего AIB-партнёры NVIDIA могут отдать предпочтение более дорогим моделям, как это уже было сделано с RTX 3060 Ti и RTX 3070, энтузиасты могут и не увидеть новинку по вменяемой цене.

Не стоит забывать, что новая модель неплохо зарекомендовала себя во время добычи хорошо известной криптовалюты Ethereum, поэтому популярность новинке обеспечена.

Судя по имеющимся данным, противостоять GeForce RTX 3060 будет графический адаптер AMD серии Radeon RX 6700 XT, оснащённый аналогичным объёмом видеопамяти и дебютирующий уже в ближайшем будущем.