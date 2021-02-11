Производители видеокарт сосредоточатся на выпуске дорогих моделей — дешёвых RTX 30 пока не будет
Похоже, кризис на рынке графических решений входит в новую фазу: на фоне майнинговой лихорадки и дефицита ряда компонентов для производства видеокарт некоторым производителям пришлось пойти на крайние меры, что может вызвать недоумение или даже негодование у большинства компьютерных энтузиастов.
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Источник изображения: NVIDIA
По информации ресурса VideoCardz, ряд компаний, выпускающих графические адаптеры, решили направить основные усилия на производство дорогих моделей видеокарт, способных принести больше прибыли, в то время как выпуск более дешёвых вариантов либо свели к минимальным объёмам, либо пока что поставили на паузу. Утверждается, что всему виной ограниченные поставки графических процессоров, в результате чего производители просто не в состоянии выпускать достаточное количество моделей, охватывая все ценовые сегменты.
Например, как сообщает редактор сайта Hardwareluxx Андреас Шиллинг (Andreas Schilling), известная компания INNO3D решила сфокусироваться на производстве разогнанных (OC) версий видеокарт RTX 3060 Ti и RTX 3070 серии Twin X2, что спровоцировано ограниченными поставками комплектующих. Что касается более доступных моделей, то их производство не прекращено, однако, судя по всему, приостановлено.
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Источник изображения: Twitter, Andreas Schilling
Таким образом, надеждам ряда геймеров и энтузиастов, рассчитывающих приобрести желанный видеоадаптер по приемлемой цене, похоже, в ближайшем будущем так и не суждено сбыться.
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