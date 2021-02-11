Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Производители видеокарт сосредоточатся на выпуске дорогих моделей — дешёвых RTX 30 пока не будет

Похоже, на снижение цен в ближайшем будущем можно не рассчитывать.
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3080 - цены пошли вниз
RTX 3060 Ti - смотри цену СИДЯ
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
Несколько видов RTX 3070 в продаже - смотрим цены
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Похоже, кризис на рынке графических решений входит в новую фазу: на фоне майнинговой лихорадки и дефицита ряда компонентов для производства видеокарт некоторым производителям пришлось пойти на крайние меры, что может вызвать недоумение или даже негодование у большинства компьютерных энтузиастов.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

анонсы и реклама
Распродажа памяти в Регарде
Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р
32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке
Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь
RTX 3070 дешевле в Compeo.ru
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
RTX 2070 и 3070 относительно недорого в Компео
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
-3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU
Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

По информации ресурса VideoCardz, ряд компаний, выпускающих графические адаптеры, решили направить основные усилия на производство дорогих моделей видеокарт, способных принести больше прибыли, в то время как выпуск более дешёвых вариантов либо свели к минимальным объёмам, либо пока что поставили на паузу. Утверждается, что всему виной ограниченные поставки графических процессоров, в результате чего производители просто не в состоянии выпускать достаточное количество моделей, охватывая все ценовые сегменты.

Например, как сообщает редактор сайта Hardwareluxx Андреас Шиллинг (Andreas Schilling), известная компания INNO3D решила сфокусироваться на производстве разогнанных (OC) версий видеокарт RTX 3060 Ti и RTX 3070 серии Twin X2, что спровоцировано ограниченными поставками комплектующих. Что касается более доступных моделей, то их производство не прекращено, однако, судя по всему, приостановлено.

реклама

Источник изображения: Twitter, Andreas Schilling

Таким образом, надеждам ряда геймеров и энтузиастов, рассчитывающих приобрести желанный видеоадаптер по приемлемой цене, похоже, в ближайшем будущем так и не суждено сбыться.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nvidia geforce rtx 30
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64 в связке с процессором Core i5-10400F
3
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H410I-Plus
7
Watch Dogs Legion: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
15
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio: два шага вперед, один назад
19
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 ХТ
5
Обзор и тестирование ноутбука ASUS TUF Gaming Dash F15
15
Project Cars 3: тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
13
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
7
Обзор и тестирование корпуса AeroCool ThunderX3 Cronus
12
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gammaxx 400 EX
151

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3 февраля 2021 40
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gammaxx 400 EX
5 февраля 2021 151
Обзор и тестирование корпуса be quiet! Silent Base 802
3 февраля 2021 34
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT
4 февраля 2021 56
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
1 февраля 2021 32
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-4000 G.Skill Trident Z Royal (F4-4000C17D-16GTRSB) объемом 16 Гбайт
30 января 2021 72

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Приложение Fitbit научилось отслеживать уровень сахара в крови
2
HUAWEI выпустит прошивку EMUI 11 для 19 смартфонов – десятки телефонов завершили жизненный цикл
3
Процессоры Ryzen 7 5800X и 5600X подешевели в РФ до 12 500 р, а цены вернулись к рекомендованным
68
Xioami назвала сроки публикации международной версии прошивки MIUI 12.5
10
Майнер рассказал о сверходходах большой фермы из ноутбуков на базе GeForce RTX 3060
47
NVIDIA вернула в строй видеокарту 2016 года – бюджетная GeForce GTX 1050 Ti с ценой до 400 долларов
71
GeForce RTX 3060 поступила в продажу в Пакистане — цена выше рекомендованной стоимости RTX 3080
48
Бум майнинга вынудил множество игроков купить морально устаревшие карты GTX 1050/1050Ti/1650 - Steam
59
Майнинг на ноутбуках набирает обороты — фермы из сотен лэптопов могут приносить сотни тысяч $ в год
26
Процессоры AMD на Zen 4 принесут увеличение производительности до 40%, поддержку DDR5 и до 96 ядер
71
Realme GT получит Snapdragon 888, 160-Гц экран WQHD+, 125-Вт зарядку, Android 11 и АКБ на 5000 мА*ч
5
Процессоры Intel Core i7 семейства Comet Lake-H адаптировали под 1151 сокет и продают на Aliexpress
24
Майнер из России привёз в страну 20 000 видеокарт для выработки 1.1% всех биткоинов мира
43
Core i7-10700KF подешевел и почти сравнялся в цене с Ryzen 5 5600X
54
Курс Ethereum обновил исторический максимум на отметке 1820$ - цены RTX 3070 взлетели до 115 000 руб
31
Xiaomi Redmi K40 получит Snapdragon 870, 108-Мп камеру, дисплей WQHD+ и будет стоить от 400 долларов
1
Архитектура AMD Zen 4 поднимет удельное быстродействие на 25-29%
91
CD Project Red официально признали взлом и похищение исходного кода Cyberpunk 2077
10
Новые версии Google Chrome перестанут работать на старых моделях процессоров
18
Взломан сервер CD Projekt с исходным кодом Cyberpunk 2077 и Witcher 3
2

Популярные статьи

16 самых дорогих майнинг ферм, которые продаются на Avito прямо сейчас
88
Лицензия на Windows 10 Pro продаётся за 8 долларов на весенней распродаже
До чего дошел прогресс — Xeon E5450 vs. Core i3-8100 в современных приложениях и играх
84
Семейный переполох - тест процессора Ryzen 3 3100 и сравнение с другими процессорами
48
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio: два шага вперед, один назад
19
Watch Dogs Legion: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
15
Модернизация и апгрейд SFF ПК из солянки
10
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H410I-Plus
7
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64 в связке с процессором Core i5-10400F
3

Сейчас обсуждают

Dzhereli
10:30
Собственно это уже давно уголовка. Но все тянут резину ибо надо успеть отмыть валюту на рынке.
Крупные фермы по добыче криптовалюты на ноутбуках способствуют дефициту
useuseuser
10:28
Пусть обращаются в благотворительный фонд.
В GOG стартовала крупная распродажа, в которой участвует Cyberpunk 2077
Дмитрий
10:27
Дмитрий Олегович любит когда нвидия побеждает. Всегда когда смотрю его тесты вспоминаю вот этот ролик. Дмитрия Олеговича представляю царя который сидит кривляется, как ему нравится когда его зеленые к...
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64 в связке с процессором Core i5-10400F
Megard
10:25
Про качество картинки не слова
Apple совместно с TSMC разрабатывает микро OLED дисплеи
nazgulsh
10:25
какой трындец.. а потом научатся эффективно майнить на смартфонах и будут фермы из смартфонов и бюджетный Сяоми будет стоить вместо 15к - 150к...
Крупные фермы по добыче криптовалюты на ноутбуках способствуют дефициту
Вадим Сурков
10:23
Джокер, будет в восторге!
NVIDIA вернула в строй видеокарту 2016 года – бюджетная GeForce GTX 1050 Ti с ценой до 400 долларов
ахахах
10:21
мож там чипы остались бракованные и решили их невыбрасывать
NVIDIA вернула в строй видеокарту 2016 года – бюджетная GeForce GTX 1050 Ti с ценой до 400 долларов
Каа
10:21
им пофиг какие, сами допилят до нужной кондиции. Главное хешрейт!
Inno3D сосредоточится на продажах разогнанных версий GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3070
Дмитрий
10:20
Обычно зеленые так любят дрочить на тесты, потом все с забрызганными радостными лицами.
NVIDIA вернула в строй видеокарту 2016 года – бюджетная GeForce GTX 1050 Ti с ценой до 400 долларов
Антон Лемешин
10:19
Очки сними, и норм будет
NVIDIA вернула в строй видеокарту 2016 года – бюджетная GeForce GTX 1050 Ti с ценой до 400 долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем