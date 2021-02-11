Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Похоже, кризис на рынке графических решений входит в новую фазу: на фоне майнинговой лихорадки и дефицита ряда компонентов для производства видеокарт некоторым производителям пришлось пойти на крайние меры, что может вызвать недоумение или даже негодование у большинства компьютерных энтузиастов.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

анонсы и реклама Распродажа памяти в Регарде Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь RTX 3070 дешевле в Compeo.ru RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам RTX 2070 и 3070 относительно недорого в Компео 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь -3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

По информации ресурса VideoCardz, ряд компаний, выпускающих графические адаптеры, решили направить основные усилия на производство дорогих моделей видеокарт, способных принести больше прибыли, в то время как выпуск более дешёвых вариантов либо свели к минимальным объёмам, либо пока что поставили на паузу. Утверждается, что всему виной ограниченные поставки графических процессоров, в результате чего производители просто не в состоянии выпускать достаточное количество моделей, охватывая все ценовые сегменты.

Например, как сообщает редактор сайта Hardwareluxx Андреас Шиллинг (Andreas Schilling), известная компания INNO3D решила сфокусироваться на производстве разогнанных (OC) версий видеокарт RTX 3060 Ti и RTX 3070 серии Twin X2, что спровоцировано ограниченными поставками комплектующих. Что касается более доступных моделей, то их производство не прекращено, однако, судя по всему, приостановлено.

реклама

Источник изображения: Twitter, Andreas Schilling

Таким образом, надеждам ряда геймеров и энтузиастов, рассчитывающих приобрести желанный видеоадаптер по приемлемой цене, похоже, в ближайшем будущем так и не суждено сбыться.