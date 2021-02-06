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Флагманская десктопная модель Intel нового поколения в лице Core i9-11900K, представленная в рамках международной выставки CES 2021, продолжает с завидной регулярностью появляться в ряде популярных тестовых пакетов: сегодня, благодаря Twitter-боту BenchLeaks, стали известны очередные достижения новинки в бенчмарке Geekbench 5.

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Источник изображения: Intel

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Согласно имеющимся данным, топовый представитель семейства Rocket Lake-S получил в своё распоряжение 8 ядер/16 потоков, функционировавших на частотах 3,5/5,3 ГГц в базовом/турборежиме, а также 16 Мбайт кэш-памяти третьего уровня. В дуэте с новинкой «трудилась» оперативная память DDR4-3600 общим объёмом 32 Гбайт.

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При этом было произведено несколько «замеров», в которых Core i9-11900K смог достичь следующих высот: в однопоточной дисциплине флагман новой линейки заполучил 1905 баллов, обойдя по данному показателю топового представителя с архитектурой Zen 3 в лице AMD Ryzen 9 5950X в среднем на 8-13 %, а в многопоточном состязании завоевал 11048 очков, продемонстрировав схожий результат с Ryzen 9 5800X, обладающим аналогичным количеством ядер/потоков с частотной формулой 3,8/4,7 ГГц.

Источник изображений: Geekbench 5

Ожидается, что дебют нового CPU, равно как и его «собратьев» 11-го поколения, должен состояться во второй половине марта. Что касается стоимости Core i9-11900K, то ряд европейских магазинов уже разместил новинку в своих прайс-листах, выставив ценник в €553-584.