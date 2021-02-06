Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Флагманский Intel Core i9-11900K ощутимо обогнал AMD Ryzen 9 5950X в однопоточном тесте Geekbench 5

Новинка демонстрирует достаточно высокий уровень производительности в однопотоке.
[ ] для раздела Блоги
14
Еще одно снижение цен на RTX 3090 почти по цене 3080
RTX 3080 в наличии но цена вдвое выше ожидаемой
Несколько видов RTX 3070 в продаже - смотрим цены
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Флагманская десктопная модель Intel нового поколения в лице Core i9-11900K, представленная в рамках международной выставки CES 2021, продолжает с завидной регулярностью появляться в ряде популярных тестовых пакетов: сегодня, благодаря Twitter-боту BenchLeaks, стали известны очередные достижения новинки в бенчмарке Geekbench 5.

реклама

Источник изображения: Intel

анонсы и реклама
RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
RTX 3070 дешевле в Compeo.ru
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
RTX 2060 относительно недорого в Компео - смотри цены
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU
Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Согласно имеющимся данным, топовый представитель семейства Rocket Lake-S получил в своё распоряжение 8 ядер/16 потоков, функционировавших на частотах 3,5/5,3 ГГц в базовом/турборежиме, а также 16 Мбайт кэш-памяти третьего уровня. В дуэте с новинкой «трудилась» оперативная память DDR4-3600 общим объёмом 32 Гбайт.

реклама

При этом было произведено несколько «замеров», в которых Core i9-11900K смог достичь следующих высот: в однопоточной дисциплине флагман новой линейки заполучил 1905 баллов, обойдя по данному показателю топового представителя с архитектурой Zen 3 в лице AMD Ryzen 9 5950X в среднем на 8-13 %, а в многопоточном состязании завоевал 11048 очков, продемонстрировав схожий результат с Ryzen 9 5800X, обладающим аналогичным количеством ядер/потоков с частотной формулой 3,8/4,7 ГГц.

Источник изображений: Geekbench 5

Ожидается, что дебют нового CPU, равно как и его «собратьев» 11-го поколения, должен состояться во второй половине марта. Что касается стоимости Core i9-11900K, то ряд европейских магазинов уже разместил новинку в своих прайс-листах, выставив ценник в €553-584.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd intel ryzen 9 5950x core i9-11900k
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса AeroCool ThunderX3 Cronus
9
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gammaxx 400 EX
146
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10400F
13
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT
51
Crysis Remastered: тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
16
Обзор и тестирование корпуса be quiet! Silent Base 802
34
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
40
Деньги вперед: главные игры февраля 2021 года
16
Assassin's Creed Odyssey: тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
13
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Quantum Mesh
9

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3 февраля 2021 40
Обзор и тестирование корпуса be quiet! Silent Base 802
3 февраля 2021 34
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
1 февраля 2021 30
Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
27 января 2021 37
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gammaxx 400 EX
5 февраля 2021 146
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT
4 февраля 2021 51

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

9 устройств Huawei и Honor получили стабильную прошивку EMUI 11
25
Стоимость Intel Core i9-10900 неуклонно падает — процессор обойдётся ощутимо дешевле Ryzen 7 5800X
159
Xiaomi предлагает протестировать первую стабильную прошивку MIUI 12.5 для 20 актуальных смартфонов
5
20 актуальных смартфонов Xiaomi 8 февраля получат стабильную глобальную прошивку MIUI 12.5
4
Поляки провели симуляцию вторжения войск РФ - Варшава пала на 4-й день несмотря на помощь НАТО
135
Microsoft вынудила геймеров отказаться от Windows 7, снизив за год в 14 раз количество ПК на Семёрке
37
Перед обновлением Windows 10 21H1 Microsoft развертывает масштабное обновление до версии 2004
7
Стабильный майнинг на GeForce RTX 3080 возможен только после замены термопрокладок
57
Samsung Galaxy F62 получит аккумулятор на 7000 мА*ч, NFC, Android 11 и будет стоить 340 долларов
2
Майнеры массово скупают ноутбуки с GeForce RTX 30 для добычи Ethereum — возможен дефицит
37
Игровые видеокарты NVIDIA и AMD вернулись в магазины РФ – лучшие предложения зимы 2021 года
25
Страница World of Tanks появилась в Steam, но перенести туда существующий аккаунт не разрешат
11
BioWare показала, как изменилась внешность Шепарда в ремастере Mass Effect в сравнении с оригиналом
24
Партнёры Intel игнорируют рекомендации для некоторых CPU, потеря производительности доходит до 2 раз
21
Wargaming раздаёт большой премиальный пакет для World of Warships в Steam стоимостью 1320 рублей
6
Курс Эфира позволяет окупать текущую стоимость GeForce RTX 3080 за 5 месяцев
19
Xiaomi Redmi Note 9 ощутимо подешевел – 128 Гб памяти, быстрый процессор и NFC со скидкой 10%
9
В рекламе Xiaomi Redmi Note 9 5G девушка станцевала каблуками по экрану
4
Xiaomi на время прекращает выпуск обновлений MIUI 11, MIUI 12 и MIUI 12.5
+
Перезагрузка фильма "Обитель зла" состоится 3 сентября
12

Популярные статьи

Как полюбить майнинг: Не можешь победить врага – сделай его своим другом
191
Стоит ли покупать новую видеокарту в домашний компьютер в феврале 2021 года
93
Линукс для начинающих и его практическое применение
49
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gammaxx 400 EX
146
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10400F
13
Обзор и тестирование корпуса AeroCool ThunderX3 Cronus
9
Выбираем оптимальную б/у видеокарту-"затычку", чтобы пересидеть тяжелые времена дефицита
36

Сейчас обсуждают

Renegade1979
23:59
Лукойл в Ираке нефть качают и им и в голову б не пришло втирать дичь типа того шо несет Гиркин, шо мы так называемые, и часть Моськовии. А сам он с виду урюк и все его предки были адыгами, стопудово. ...
Выбираем оптимальную б/у видеокарту-"затычку", чтобы пересидеть тяжелые времена дефицита
Иван Иванов
23:58
красножопые сосать.
Флагманский Intel Core i9-11900K ощутимо обогнал AMD Ryzen 9 5950X в однопоточном тесте Geekbench 5
Cyc1k
23:57
Продал свою 1660супер, сижу на gtx 660. Оказывается она ещё что то тащит ))
Выбираем оптимальную б/у видеокарту-"затычку", чтобы пересидеть тяжелые времена дефицита
Иван Иванов
23:56
амуде да
Флагманский Intel Core i9-11900K ощутимо обогнал AMD Ryzen 9 5950X в однопоточном тесте Geekbench 5
Дмитрий Юфа
23:55
Первая причина - нет денег.
3 причины не покупать дорогую материнскую плату
Kirill Ta
23:55
Ну и причем здесь IE? речь идеть про Edge Legacy... это разные браузеры. IE так и остается в системе...
В новой версии Windows 10 удалят старый браузер Microsoft
Вскукарек Интелбоев
23:54
Мечтай в одну руку, а сри в другую и смотри какая быстрей наполнится
Флагманский Intel Core i9-11900K ощутимо обогнал AMD Ryzen 9 5950X в однопоточном тесте Geekbench 5
sanchez521
23:52
Ну с таким подходом ни в какие игры не поиграешь.
Слухи: в новой Battlefield будут продвинутая разрушаемость и масштабная королевская битва
immortal3000
23:46
жевни говна кудряшка))
Российский оверклокер прошелся по верхушкам 3DMark в модельном зачете Radeon VII
Дмитрий Островский
23:45
Вот это вот, все то что тут написано это шутка такая что-ли?...
Выбираем оптимальную б/у видеокарту-"затычку", чтобы пересидеть тяжелые времена дефицита
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем