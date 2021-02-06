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В преддверии скорого появления не так давно анонсированной NVIDIA GeForce RTX 3060, предназначенной для усиления конкуренции в среднем ценовом сегменте, на прилавках магазинов, производители продолжают дразнить широкую компьютерную общественность новыми моделями, а известный производитель комплектующих PNY, помимо всего прочего, решил обрадовать и владельцев компактных корпусов.

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По информации ресурса VideoCardz, вскоре свет увидит очередная модель PNY, отличающаяся довольно длинным названием — GeForce RTX 3060 12GB XLR8 Gaming REVEL EPIC-X RGB Single Fan Edition. Новинка будет выполнена в форм-факторе Mini-ITX и займёт два слота в корпусе, а также получит кулер с оригинальным дизайном и 8-контактный разъём дополнительного питания.

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Источник изображений: VideoCardz

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Что касается технических характеристик видеокарты, то они отличаются от официальных спецификаций, что, вероятно, может быть вызвано тем фактом, что NVIDIA поменяла ряд характеристик GeForce RTX 3060 перед самим анонсом новинки, а специалисты PNY попросту не успели обновить информацию, однако вполне возможно, что компания и не собирается их менять, планируя выпустить видеоадаптер именно с теми спецификациями, что и указаны на сайте.

Как бы то ни было, модель от PNY наделена графическим процессором, имеющим в своём распоряжении 3584 ядра CUDA и функционирующим на частоте 1627 МГц в базовом режиме с повышением до 1852 МГц в максимальном (против официальных значений в 1320 и 1777 МГц соответственно), а также 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 14 ГГц, что на 1 ГГц ниже стандартного показателя. Уровень TDP новинки составит 170 Вт.

К сожалению, информации о рекомендованной стоимости продукта источник пока не сообщает.