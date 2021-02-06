Майнеры массово скупают ноутбуки с GeForce RTX 30 для добычи Ethereum — возможен дефицит
Пока любители игр на десктопных ПК весьма раздосадованы практически нулевой возможностью приобрести производительный графический адаптер NVIDIA серии GeForce RTX 30, да ещё и по вменяемой цене, в ближайшем будущем к ним могут присоединиться и геймеры, предпочитающие мобильность и играющие на ноутбуках, о чём сообщает ресурс VideoCardz.
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Источник утверждает, что на фоне дефицита десктопных моделей GeForce RTX 30 китайские майнеры принялись скупать ноутбуки, оснащённые мобильными вариациями данных видеоадаптеров, чтобы затем начать добывать «эфир» (Ethereum), курс которого с ноября прошлого года весьма подрос, в результате чего данная криптовалюта приобрела достаточно большое количество поклонников.
Несмотря на то, что стоимость ноутбуков весьма высока, майнеры будут в состоянии вернуть свои вложения уже через несколько месяцев, естественно, если курс сохранится на том же уровне, что и в данный момент, либо же продолжит расти.
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Источник изображений: VideoCardz, BTCer, Weibo
Обыденность добычи криптовалюты посредством мощностей лэптопа решил продемонстрировать и один из Bilibili-каналов с названием «Fish Pond F2pool», сняв видео в развлекательных целях, дабы показать возможность оплаты кофе в Starbucks, просто подключив ноутбук, оснащённый GeForce RTX 3060, к электросети заведения и добыв количество Ethereum, равное примерно $0.89, в течение двух часов.
Источник изображения: VideoCardz, Bilibili, 鱼池f2pool
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Таким образом, к дефициту десктопных видеоадаптеров, за которыми, по информации источника, майнеры выстраиваются в очередь к фабрикам производителей, обычно выкладывая на треть больше по сравнению с дистрибьютором, может добавиться и недостаток ноутбуков. К сожалению, NVIDIA и её партнёры, похоже, не в состоянии противостоять ухудшению ситуации, поэтому вполне вероятно, что даже «мобильным» геймерам вскоре придётся перейти в режим «ждуна».
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