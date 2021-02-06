Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Пока любители игр на десктопных ПК весьма раздосадованы практически нулевой возможностью приобрести производительный графический адаптер NVIDIA серии GeForce RTX 30, да ещё и по вменяемой цене, в ближайшем будущем к ним могут присоединиться и геймеры, предпочитающие мобильность и играющие на ноутбуках, о чём сообщает ресурс VideoCardz.

реклама

Источник утверждает, что на фоне дефицита десктопных моделей GeForce RTX 30 китайские майнеры принялись скупать ноутбуки, оснащённые мобильными вариациями данных видеоадаптеров, чтобы затем начать добывать «эфир» (Ethereum), курс которого с ноября прошлого года весьма подрос, в результате чего данная криптовалюта приобрела достаточно большое количество поклонников.

анонсы и реклама RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 3070 дешевле в Compeo.ru RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам RTX 2060 относительно недорого в Компео - смотри цены 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Несмотря на то, что стоимость ноутбуков весьма высока, майнеры будут в состоянии вернуть свои вложения уже через несколько месяцев, естественно, если курс сохранится на том же уровне, что и в данный момент, либо же продолжит расти.

реклама

Источник изображений: VideoCardz, BTCer, Weibo

Обыденность добычи криптовалюты посредством мощностей лэптопа решил продемонстрировать и один из Bilibili-каналов с названием «Fish Pond F2pool», сняв видео в развлекательных целях, дабы показать возможность оплаты кофе в Starbucks, просто подключив ноутбук, оснащённый GeForce RTX 3060, к электросети заведения и добыв количество Ethereum, равное примерно $0.89, в течение двух часов.

Источник изображения: VideoCardz, Bilibili, 鱼池f2pool

реклама

Таким образом, к дефициту десктопных видеоадаптеров, за которыми, по информации источника, майнеры выстраиваются в очередь к фабрикам производителей, обычно выкладывая на треть больше по сравнению с дистрибьютором, может добавиться и недостаток ноутбуков. К сожалению, NVIDIA и её партнёры, похоже, не в состоянии противостоять ухудшению ситуации, поэтому вполне вероятно, что даже «мобильным» геймерам вскоре придётся перейти в режим «ждуна».