Процессор Intel Sapphire Rapids красуется на фото — многокристальная компоновка и память HBM
Специалисты Intel продолжают в поте лица трудиться над своими серверными продуктами, намереваясь явить на суд искушённой публики процессоры Xeon Scalable третьего поколения, известные под кодовым именем Ice Lake-SP, уже в ближайшие месяцы, на смену которым придут серверные CPU, именуемые Sapphire Rapids, причём одна из моделей уже успела «засветиться» на фото, о чём сообщает ресурс VideoCardz со ссылкой на энтузиаста YuuKi_AnS.
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Как сообщает источник, на изображении красуется один из инженерных образцов Intel Sapphire Rapids, отличающийся базовой частотой в 1,3 ГГц, характерной многим ранним тестовым моделям, а также наделённый четырьмя вычислительными блоками в паре с аналогичным количеством стеков памяти типа HBM и новым разъёмом LGA 4677-X.
Источник изображений: Bilibili, YuuKi_AnS
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Стоит напомнить, что, судя по имеющейся информации, серверные процессоры Intel Sapphire Rapids получат многокристальную компоновку, что позволит наращивать количество ядер без ощутимого увеличения площади кристаллов, и будут производиться по улучшенному 10-нм технологическому процессу Enhanced SuperFin. Кроме того, новое поколение серверных CPU сможет похвастаться наличием встроенной памяти HBM, а также поддержкой интерфейса PCIe 5.0, протокола Compute Express Link 1.1 и оперативной памяти типа DDR5.
Источник изображения: VideoCardz, Intel
Процессоры Intel семейства Sapphire Rapids найдут своё призвание в высокопроизводительных системах, в том числе станут основой для суперкомпьютера Aurora, а пару им составят GPU Ponte Vecchio, изображением одного из которых не так давно делился с общественностью Раджа Кодури (Raja Koduri).
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