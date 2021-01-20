Intel Core i5-11400 уступил AMD Ryzen 5 3600 в многопоточном тесте Geekbench 5
Пока представители Intel дразнят широкую общественность данными, иллюстрирующими уровень производительности флагманского Core i9-11900K, а также делятся лишь общей информацией касательно нового поколения своих настольных процессоров, принадлежащих к семейству Rocket Lake-S, новинки продолжают то и дело появляться в базах данных популярных бенчмарков: так, благодаря известному энтузиасту TUM_APISAK, стали известны достижения одной из новых моделей в тестовом пакете Geekbench 5.
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Согласно представленным данным, настольный процессор Intel Core i5-11400, наделённый 6 ядрами/12 потоками, работающими на частоте 2,6/4,4 ГГц в базовом/максимальном режимах, в однопоточном состязании смог завоевать 1247 очков, обогнав своего конкурента из стана AMD в лице 6-ядерного 12-поточного Ryzen 5 3600 (3,6/4,2 ГГц) в среднем на 2-4 %, а вот в многопоточной дисциплине с результатом 6197 баллов уступил своему оппоненту около 5-7 %.
Источник изображения: Geekbench 5
Что касается сравнения достижений Core i5-11400 с его предшественником, Core i5-10400, имеющим в своём распоряжении аналогичное количество ядер/потоков с частотной формулой 2,9/4,3 ГГц, то в однопоточном и многопоточном подтестах новинка обгоняет представителя семейства Comet Lake-S на ~10-12 % и ~4-10 % соответственно.
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Стоит напомнить, что несколько европейских магазинов уже поделились предварительной стоимостью настольных процессоров Intel 11-го поколения: Core i5-11400 был оценён в €192-194.
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