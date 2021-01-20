Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Intel Core i5-11400 уступил AMD Ryzen 5 3600 в многопоточном тесте Geekbench 5

Но опередил своего предшественника.
[ ] для раздела Блоги
11
3070 по цене 2070 - цены пошли вниз
Еще одна почти не дорогая 3070
RTX 3090 по старой цене в Ситилинке
RTX 2070 Gigabyte - цена очень удивит
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Пока представители Intel дразнят широкую общественность данными, иллюстрирующими уровень производительности флагманского Core i9-11900K, а также делятся лишь общей информацией касательно нового поколения своих настольных процессоров, принадлежащих к семейству Rocket Lake-S, новинки продолжают то и дело появляться в базах данных популярных бенчмарков: так, благодаря известному энтузиасту TUM_APISAK, стали известны достижения одной из новых моделей в тестовом пакете Geekbench 5.

реклама

Согласно представленным данным, настольный процессор Intel Core i5-11400, наделённый 6 ядрами/12 потоками, работающими на частоте 2,6/4,4 ГГц в базовом/максимальном режимах, в однопоточном состязании смог завоевать 1247 очков, обогнав своего конкурента из стана AMD в лице 6-ядерного 12-поточного Ryzen 5 3600 (3,6/4,2 ГГц) в среднем на 2-4 %, а вот в многопоточной дисциплине с результатом 6197 баллов уступил своему оппоненту около 5-7 %.

анонсы и реклама
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
RTX 3080 - цена раза в 2 больше даже чем ты думаешь
Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки
RTX 2080 в Регарде - смотри цену
Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно
Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться
RX 580 - втрое дороже чем на старте продаж
<b>RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU</b>
Вдвое упала цена на 4Tb IBM
RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3090 дороже 250 тр
Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде
Успей купить RTX 3070 до подорожания
Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде
<b>RX 6900XT Sapphire - цена снижается</b>
Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Источник изображения: Geekbench 5

Что касается сравнения достижений Core i5-11400 с его предшественником, Core i5-10400, имеющим в своём распоряжении аналогичное количество ядер/потоков с частотной формулой 2,9/4,3 ГГц, то в однопоточном и многопоточном подтестах новинка обгоняет представителя семейства Comet Lake-S на ~10-12 % и ~4-10 % соответственно.

реклама

Стоит напомнить, что несколько европейских магазинов уже поделились предварительной стоимостью настольных процессоров Intel 11-го поколения: Core i5-11400 был оценён в €192-194.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd intel ryzen 5 3600 core i5-11400
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT
11
Call of Duty: Black Ops Cold War – тестирование четырех поколений видеокарт
8
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: январь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Scope RX
37
Total War Saga: Troy – тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
6
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i3-10320 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti
11
Обзор и тестирование процессорной СВО EKWB EK-AIO 240 D-RGB
19
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-XE Gaming WiFi
19
Mafia Remastered: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
7
Обзор и тестирование блока питания be quiet! Dark Power Pro 12 1200W (80 Plus Titanium)
73

Интересные материалы

Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – январь 2021
7 января 2021 29
Игровая индустрия: итоги 2020 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2021
7 января 2021 75
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений процессоров
13 января 2021 30
Обзор и тестирование блока питания be quiet! Dark Power Pro 12 1200W (80 Plus Titanium)
14 января 2021 73
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Scope RX
18 января 2021 37
Обзор и тестирование процессорной СВО Arctic Liquid Freezer II-420
11 января 2021 63

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi завершила жизненный цикл 23 актуальных смартфонов – MIUI 12.5 и Android 11 отменяются
26
49 смартфонов Xiaomi получат Android 11 в 2021 году – сроки и полный перечень актуальных телефонов
4
В Windows 10 найдена критическая ошибка, приводящая к повреждению жёсткого диска
17
ASUS анонсировала GeForce GTX 1660 SUPER ZAKU II Edition
21
В GTA 6 появится возможность собственноручно возводить города, мегаполисы, и даже маленькие сёла
18
Ethereum демонстрирует параболический рост объема операций, опережая Bitcoin на $3 млрд за сутки
9
Крупные магазины уже начали избавляться от физических копий Cyberpunk 2077 со скидкой 50%
10
Ethereum восстановился после обвала и показал рост до отметки в 1 378$ - бум майнинга продолжается
10
Samsung Galaxy S20 Ultra продолжает дешеветь – 108-Мп камера и АКБ на 5000 мА*ч со скидкой 15%
2
Опубликованы ключевые характеристики Huawei P50 Pro и P50 Pro+ – Android 11, EMUI 11 и Kirin 9000
2
Европейский магазин раскрыл цены процессоров Intel 11-го поколения – Core i7-11700K дороже на 14.6%
18
Опубликован синопсис сюжета экранизации Mortal Kombat
4
Xiaomi Mi 10T Pro упал в цене – Snapdragon 865, 120-Гц дисплей, NFC и 5000 мА*ч со скидкой ~10%
4
Умельцы создали фотореалистичный рендер Цири из Ведьмака
11
Цена Intel Core i7-10850K опустилась до 400 долларов
58
MSI готовит специальные версии видеокарт GeForce RTX 3000, предназначенные для майнинга
18
AMD Ryzen 7 5800G Cezanne с новой графикой Vega засветился в тестах
17
Праздник майнера — MSI готовит специальные модели GeForce RTX 3060 Ti MINER
81
NVIDIA не планирует выпускать эталонную версию GeForce RTX 3060, поэтому цены могут сильно возрасти
21
Intel готовит ответ на Ryzen 5950Х - флагман Alder Lake с 16 ядрами, 32 потоками и частотой 4GHz
71

Популярные статьи

Перешел с фитнес-браслета на смарт-часы — делюсь впечатлениями
42
Дешевая и сердитая антимайнерская игровая сборка, которая позволит поиграть в 80% игр в 2021 году
54
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: январь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT
11
Call of Duty: Black Ops Cold War – тестирование четырех поколений видеокарт
8
7 основных трендов и событий на рынке смартфонов в 2020 году
5

Сейчас обсуждают

Денис Новоселов
20:29
не могу поиграть 2060S постоянные зависания - чистка шрейдеров спасает на 1 час потом опять зависания каждые 10 минут.. :(
Detroit: Become Human до сих пор не работает на ПК с видеокартами NVIDIA
Вася Петров
20:29
30 фепесов, да пошли вы нахрен...
Самые современные видеокарты AMD и NVIDIA прописались в подробных системных требованиях хоррора The Medium
Alexander Markov
20:28
Из-за AVX-512, очевидно же, что на практике он не будит на таких частотах работать.
Intel Core i5-11400 уступил AMD Ryzen 5 3600 в многопоточном тесте Geekbench 5
D-IMA
20:27
чуваки которые делают симуляции, расчёты и обучают нейросети очень поблагодарят нвидию за такие "умные" решения.
Праздник майнера — MSI готовит специальные модели GeForce RTX 3060 Ti MINER
McArcher
20:27
На майнерских картах прошлых семейств всегда был разъём DVI. Думаю, его должны оставить.
Праздник майнера — MSI готовит специальные модели GeForce RTX 3060 Ti MINER
USTINOV2
20:25
Интел для бомжей и просящих милостыню!
Intel Core i5-11400 уступил AMD Ryzen 5 3600 в многопоточном тесте Geekbench 5
D-IMA
20:24
Ну то что провода плавятся это вопрос к качеству бп так как кабель должен выдерживать максимальную нагрузку на 6 или 8 пин при любой длительности использования.
Праздник майнера — MSI готовит специальные модели GeForce RTX 3060 Ti MINER
Иван Пискунов
20:23
Разница в цене будет не пару тысяч, а в полтара раза, ну эт я так придираюсь
Intel Core i5-11400 уступил AMD Ryzen 5 3600 в многопоточном тесте Geekbench 5
D-IMA
20:23
эмм, а это вообще возможно? Это же не отдельная настройка в драйвере, это поддержка вычислений. Могут накрыться все вычисления вообще и тогда будут траблы и с играми и программами и т д.
Праздник майнера — MSI готовит специальные модели GeForce RTX 3060 Ti MINER
Олег Брюнин
20:22
А note 8t ?
Xiaomi завершила жизненный цикл 23 актуальных смартфонов – MIUI 12.5 и Android 11 отменяются
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем